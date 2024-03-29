Τα ζώδια για την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

Κριός

Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…

Ταύρος

Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια καλή μέρα για τα οικονομικά σας η σημερινή… Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση, θα πρέπει να αποφύγετε τα ρίσκα και εάν είναι δυνατό να αναβάλετε κάθε είδους επένδυση για μια πιο ευνοϊκή μέρα. Εξωτερικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες θα αναστατώσουν επίσης την εργασιακή σας μέρα και θα πρέπει να είστε έτοιμοι να αναπροσαρμόσετε την δράση σας για να διεκπεραιώσετε έγκαιρα τις υποθέσεις σας.

Δίδυμοι

Το παρελθόν επιστρέφει και σας ταλαιπωρεί. Αισθάνεστε ότι λοξοδρομήσατε από την πορεία που είχατε χαράξει και αυτό σας θλίβει. Μπορείτε όμως να αντλήσετε χρήσιμα διδάγματα… Αισθάνεστε ωστόσο πνευματικά και ψυχικά αδύναμοι, έχετε έντονες αμφιβολίες για τον εαυτό σας και είστε έτοιμοι να τα παρατήσετε όλα και να αποτραβηχτείτε. Δείξτε αυτοπειθαρχία και μην εγκαταλείπετε…

Καρκίνος

Η γρίνια σας δεν θα έχει όρια. Μπορεί να έχετε δίκιο, το χάνετε όμως με τον τρόπο που χειρίζεστε τις καταστάσεις, γιατί απλά εκνευρίζετε τους γύρω σας. Βγείτε από την ρουτινιάρικη καθημερινότητα σας και δώστε νέα πνοή στην ζωή σας, κάνοντας κάτι που θα σας συναρπάσει και θα σας δώσει νέα διάθεση για ζωή και δημιουργία.

Λέων

Ελέγξτε το πάθος, τις αντιδράσεις και τον αυθορμητισμό σας σήμερα, γιατί κάτι θα σας βγάλει από τα ρούχα σας και υπάρχει κίνδυνος να αντιδράσετε ακραία. Μην απομονώνεστε για να προστατέψετε τα προσωπικά ή επαγγελματικά σας συμφέροντα. Η επικοινωνία είναι αυτή που θα σας παρέχει λύσεις και προοπτικές…

Παρθένος

Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.

Ζυγός

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…

Σκορπιός

Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψη και της λήψης αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…

Τοξότης

Μια απρογραμμάτιστη μικρή απόδραση ίσως να προκύψει, η οποία θα σας αναπτερώσει το ηθικό και θα σας απομακρύνει από την ρουτίνα που σας έχει ρίξει ψυχολογικά τελευταία. Στον συναισθηματικό τομέα η μέρα είναι εξαιρετική, μια και κυριαρχεί μια ατμόσφαιρα αρμονίας και ομοψυχίας. Καλή είναι η μέρα και για τις φιλικές σας επαφές. Επωφεληθείτε και χαλαρώστε ή διασκεδάστε με το ταίρι και τους φίλους σας.

Αιγόκερως

Πολλές φορές οι φοβίες σας είναι αυτές που σας ορθώνουν εμπόδια στον δρόμο σας. Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ιδέες σας με άλλους σήμερα και μέσα από μια ειλικρινή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μπορεί να προκύψει κάτι νέο και ελπιδοφόρο. Σήμερα ωστόσο θα πρέπει να κλείσετε επιτέλους εκκρεμότητες που δεν σας αρέσει να ασχολείστε, για να μπορέσετε να ασχοληθείτε με θέματα που θα θέλατε.

Υδροχόος

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.

Ιχθείς

Ονειροπολείτε σήμερα και ευελπιστείτε ότι κάτι ουρανοκατέβατο θα σας απαλλάξει από τα οικονομικά σας προβλήματα. Μην ρισκάρετε με σημαντικά θέματα της ζωής σας, όπως είναι τα χρήματα, η καριέρα σας ή η σχέση σας, γιατί τα νέα δεν θα είναι ευχάριστα. Μπορείτε όμως να περάσετε μια χαλαρή βραδιά με ευχάριστη παρέα.

.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.