«This England»: Ο Κένεθ Μπράνα μεταμορφώνεται σε Μπόρις Τζόνσον και συγκλονίζει - Δείτε το τρέιλερ

Συγκλονιστική είναι η μεταμόρφωση του Σερ Κένεθ Μπράνα σε Μπόρις Τζόνσον για τις ανάγκες της νέας δραματικής σειράς «This England» (Αυτή η Αγγλία).



Ο οσκαρικός ηθοποιός θα υποδυθεί τον απερχόμενο Βρετανό πρωθυπουργό στη σειρά του τηλεοπτικού δικτύου Sky. Ο Μπράνα είναι πραγματικά αγνώριστος, με το καταπληκτικό μακιγιάζ να παραπέμπει σε ανάλογη μεταμόρφωση του Γκάρι Όλντμαν σε Ουίνστον Τσώρτσιλ και του Κόλιν Φάρελ σε Πιγκουίνο. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το μακιγιάζ. Όμως δεν είμαι μόνο το μακιγιάζ που μεταμορφώνει τον Μπράνα, καθώς ο σαιξπηρικός ηθοποιός «μπαίνει στο πετσί του ρόλου», μιμούμενος καταπληκτικά τη χροιά της φωνής και τη συμπεριφορά του Τζόνσον.



Η νέα σειρά έξι επεισοδίων πραγματεύεται την… ταραχώδη πολιτικά διαχείριση της πανδημίας από τον Μπόρις Τζόνσον. Η μίνι σειρά εξιστορεί ένα μέρος της πρώτης θητείας του ως πρωθυπουργού, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας του με κορωνοϊό και της ολοένα και σκληρότερης κριτικής που του ασκήθηκε στην πολιτική αντιμετώπισης της πανδημίας που ακολούθησε.

Σημειώνεται ότι η συμπεριφορά του Τζόνσον, με αποκορύφωμα το «party gate», οδήγησε τελικά σε ανταρσία τους Τόρις, και στην απομάκρυνσή του από την πρωθυπουργία,

Πάντως, ο Κένεθ Μπράνα ως Τζόνσον θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για νέα τηλεοπτικά βραβεία.

Δείτε το πρώτο τρέιλερ της δραματικής σειράς

☆ This England release date, cast, trailer, plot: When is the Boris Johnson series out? - Express https://t.co/XAtv5Jnpyj pic.twitter.com/UaN6zRjxeE