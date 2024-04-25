Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Παρελθόν αποτελεί ο κυβερνητικός συνασπισμός του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) και των Πρασίνων στη Σκωτία, όπως μεταδίδεται από το Εδιμβούργο.

Η απόφαση φέρεται να οριστικοποιήθηκε σε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο το πρωί υπό τον τοπικό πρωθυπουργό και ηγέτη του SNP Χάμζα Γιούσαφ. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σε πρωινή συνέντευξη Τύπου.

Το SNP προτίθεται να συνεχίσει ως κυβέρνηση μειοψηφίας, με όποιες προκλήσεις αυτό δημιουργεί.

Το σχίσμα προήλθε μετά από την ανακοίνωση την περασμένη Πέμπτη από την υπουργό Ενέργειας της τοπικής κυβέρνησης Μάιρι ΜακΆλαν, που προέρχεται από το SNP, ότι καταργείται ο ενδιάμεσος στόχος για μείωση των εκπομπών επικίνδυνων ρύπων κατά 75% έως το 2030, καθώς κρίνεται ανέφικτος.

Παρά τη διαβεβαίωση ότι διατηρείται ο απώτερος στόχος επίτευξης μηδενικής εκπομπής ρύπων έως το 2045, οι Σκωτσέζοι Πράσινοι αποφάσισαν να διεξαγάγουν ψηφοφορία περί πιθανής απόσυρσης της στήριξης του κυβερνητικού συνασπισμού.

Η συμφωνία κυβερνητικής συνεργασίας στη Σκωτία ακολούθησε τις τοπικές βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2021, φέρνοντας για πρώτη φορά στην εξουσία τους Πρασίνους σε οποιαδήποτε από τις αποκεντρωμένες κυβερνήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

