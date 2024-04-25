ΣΕΠΕ: 7 στις 10 τράπεζες αυξάνουν τις ψηφιακές τους επενδύσεις το 2024

Αύξηση των επενδύσεών τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ποσοστό έως και 10% εντός του 2024 σχεδιάζουν 7 στις 10 τράπεζες, παγκοσμίως. Ωστόσο, οι τράπεζες, διεθνώς, δεν είναι φαίνονται έτοιμες να αγκαλιάσουν και να κλιμακώσουν τον “έξυπνο” μετασχηματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει τη στρατηγική εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση.

Για την ακρίβεια, μόνο το 6% των τραπεζών σήμερα έχει σε εφαρμογή έναν συγκροτημένο οδικό χάρτη για κλιμάκωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και άρα είναι έτοιμο να επωφεληθεί πλήρως από τον ευφυή αυτοματισμό, που βασίζεται στο ΑΙ.

Το 61% των πελατών λιανικής τραπεζών επικοινώνησε με πράκτορες, επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με τις αναλύσεις chatbot. Οι ομάδες ενσωμάτωσης πελατών αφιερώνουν - επί του παρόντος - το 91% του χρόνου τους σε λειτουργικές δραστηριότητες και δραστηριότητες συμμόρφωσης

Η 20ή έκδοση της Έκθεσης Παγκόσμιας Λιανικής Τραπεζικής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Capgemini αποκαλύπτει ότι το 80% των στελεχών τραπεζών πιστεύει ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό άλμα στην προώθηση της τεχνολογίας ΑΙ. Οι συντάκτες της έκθεσης, η οποία βασίστηκε σε έρευνα σε 250 τράπεζες ανά τον κόσμο, επισημαίνουν ότι οι τράπεζες πρέπει να δράσουν γρήγορα, για να αποφευχθεί μια “αποτυχία στο AI”.

“Ως αποτέλεσμα της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, πολλές τράπεζες λιανικής αναγκάζονται να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα τους”, αναφέρει η έκθεση.

Ευφυές τραπεζικό μέλλον

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι περισσότερες τράπεζες δεν είναι καλά προετοιμασμένες, για να ευδοκιμήσουν σε ένα ευφυές τραπεζικό μέλλον. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο το 4% των τραπεζών λιανικής πέτυχε υψηλή βαθμολογία όσον αφορά την επιχειρηματική δέσμευση και τις τεχνολογικές δυνατότητες, ενώ το 41% σημείωσε μέση βαθμολογία, υποδηλώνοντας μια ευρεία έλλειψη ετοιμότητας να αγκαλιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τον έξυπνο μετασχηματισμό.

Οι περιφερειακές ανισότητες υπογραμμίζουν περαιτέρω αυτό το ζήτημα. Στη Βόρεια Αμερική, το 27% των τραπεζών επέδειξε χαμηλή ετοιμότητα, με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να ακολουθούν με 31% και την περιοχή Ασία-Ειρηνικός να παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, με το 48% των τραπεζών να σημειώνει χαμηλή βαθμολογία.

“Η εστίαση σε “έξυπνες” λύσεις, που είναι ενσωματωμένες σε δυνατότητες, οι οποίες βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, θα επιτρέψει στις τράπεζες να ανταποκρίνονται στις συνεχείς διαρθρωτικές προκλήσεις, διασφαλίζοντας τελικά τη βιώσιμη ανάπτυξη”, τονίζει η μελέτη.

Οι συντάκτες προειδοποιούν ότι “έναν χρόνο αφότου η γενετική τεχνητή νοημοσύνη εδραιώθηκε ως βασική συζήτηση, βλέπουμε πώς οι τράπεζες κινδυνεύουν να μείνουν τεχνολογικά καθυστερημένες, εάν δεν υιοθετούν γρήγορα λύσεις και δεν προετοιμάζονται να επωφεληθούν από τις δυνατότητές του GenAI”.

