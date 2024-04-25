«Το ψέμα» της Ζορζ Σαρρή στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών

Το έργο «Το ψέμα» της κορυφαίας συγγραφέως παιδικών βιβλίων Ζορζ Σαρρή παρουσιάζει σήμερα στις 8:00 το βράδυ στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών ο δραματικός όμιλος του γυμνασίου του Κολλεγίου.

Η παράσταση, την οποία σκηνοθετεί η Αγγελική Γκιργκινούδη, εντάσσεται στο πλαίσιο αφιερώματος του σχολείου στο έργο της ιδιαίτερα σημαντικής πεζογράφου.

Τη θεατρική απόδοση του βιβλίου έκανε ο Νίκος Ζορμπάς.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πηγή: skai.gr

