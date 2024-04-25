Με αφανισμό απειλούνται οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι της Ανταρκτικής λόγω της συρρίκνωσης του πάγου της θάλασσας καθώς έως τα τέλη του 2023 το ένα πέμπτο των αποικιών τους δεν κατάφερε να αναπαραχθεί, σύμφωνα με επιστήμονες της British Antarctic Survey την Πέμπτη.

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι- το μεγαλύτερο είδος στον κόσμο και ένα από τα δύο ενδημικά είδη της Ανταρκτικής - εξαρτώνται από τον θαλάσσιο πάγο που είναι σταθερά συνδεδεμένος στην ακτή για να γεννήσουν τα αυγά τους και να μεγαλώσουν τους νεοσσούς τους. Εάν ο πάγος σπάσει πολύ νωρίς, οι νεοσσοί θα αναγκαστούν να εισέλθουν στη θάλασσα πριν τα αδιάβροχα φτερά τους έχουν αναπτυχθεί πλήρως.

«Ή θα παγώσουν μέχρι θανάτου ή θα πνιγούν», λέει ο Peter Fretwell, επιστήμονας της British Antarctic Survey που μελετά την άγρια ζωή χρησιμοποιώντας δορυφόρους.

Από τις 66 αποικίες οι 14 δεν κατάφεραν να αναπαραχθούν πέρυσι, καθώς η έκταση του θαλάσσιου πάγου της Ανταρκτικής συρρικνώθηκε σε ιστορικό χαμηλό, εν μέρει λόγω της υπερθέρμανσης από την κλιματική αλλαγή. Δεκάδες χιλιάδες νεοσσοί πιθανολογείται ότι έχουν πεθάνει.

Η έκταση του θαλάσσιου πάγου της άνοιξης και του καλοκαιριού γύρω από την Ανταρκτική έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία επτά χρόνια, με το 2022 και το 2023 να καταγράφουν τα πιο χαμηλά ρεκόρ του καλοκαιριού.

Παρόλο που το 2023 η συρρίκνωση του πάγου ήταν μεγαλύτερη από το προηγούμενο έτος σε όλους σχεδόν τους μήνες της αναπαραγωγικής περιόδου, οι αποικίες των αυτοκρατορικών πιγκουίνων παρουσίασαν λιγότερες αποτυχίες αναπαραγωγής από το 2022, όταν δεν κατάφερε να αναπαραχθεί το ένα τρίτο όλων των αποικιών, είπε ο Fretwell.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι υπήρξαν λιγότερα γεγονότα διάσπασης του θαλάσσιου πάγου το 2023, ενώ ορισμένοι πιγκουίνοι φάνηκαν επίσης να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ο Fretwell, ο οποίος εξέτασε τις κινήσεις των πιγκουίνων και τις αποτυχίες αναπαραγωγής μέσω του δορυφόρου Sentinel-2 του Προγράμματος Copernicus, είπε ότι περίπου κάποιες από τις αποικίες που επλήγησαν το 2022 μεταφέρθηκαν σε άλλον τόπο αναπαραγωγής.

Ορισμένες μετακινήθηκαν νότια για καλύτερο πάγο, ενώ άλλες αποικίες ανέβηκαν σε πιο σταθερά κομμάτια πάγου ή μεγάλα παγόβουνα για να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις χειρότερες συνθήκες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προβλέπουν ότι το 99% των αυτοκρατορικών πιγκουίνων θα χαθεί μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα, εάν ο θαλάσσιος πάγος συνεχίσει να μειώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής που τροφοδοτείται από την καύση ορυκτών καυσίμων.



