Μάρκος Σεφερλής at the theatre: «Allou Fun Mark» την Παρασκευή - Δείτε το τρέιλερ

Σε μια χώρα που όλοι είναι «Allou», ο «Mark» τα βλέπει όλα… «Fun», βρίσκοντας και πάλι τον τρόπο να μας ταξιδέψει στη χώρα της κωμωδίας! Την Παρασκευή 26 Απριλίου στις 21.00, ο Μάρκος Σεφερλής και η θεατρική του παρέα, μας ταξιδεύουν στο «Allou Fun Mark».
Δείτε το trailer:
Κλόουν, μάγοι, ακροβάτες, χορευτές, ηθοποιοί, τραγουδιστές και ζωντανή ορχήστρα, συνθέτουν το πιο τρελό πάρτι! Εκεί θα δούμε πρόσωπα και καταστάσεις που δε συναντάς καθημερινά. Τι σημαίνει αυτό; Είδε ο Θεός ανασχηματισμό κι είπε να κάνει νέο κατακλυσμό! Ποιος θα είναι ο σύγχρονος Νώε; Πώς θα φτιάξει την κιβωτό; Ποιους θα σώσει; Ποιος ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι γίνεται μέσα κι έξω απ’ τη Βουλή; Μα φυσικά δυο περιστέρια που συχνάζουν στην πλατεία Συντάγματος! Γιατί ο τουρισμός μας πάει απ’ το καλό στο καλύτερο;
Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Στέλιος Κρητικός, Ζώζα Μεταξά, Γιάννης Ζουμπαντής
Guest Star: Τρύφων Σαμαράς
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE
Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
