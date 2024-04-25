Μάρκος Σεφερλής at the theatre: «Allou Fun Mark» την Παρασκευή - Δείτε το τρέιλερ

Σε μια χώρα που όλοι είναι «Allou», ο «Mark» τα βλέπει όλα… «Fun», βρίσκοντας και πάλι τον τρόπο να μας ταξιδέψει στη χώρα της κωμωδίας! Την Παρασκευή 26 Απριλίου στις 21.00, ο Μάρκος Σεφερλής και η θεατρική του παρέα, μας ταξιδεύουν στο «Allou Fun Mark».

Δείτε το trailer:

Κλόουν, μάγοι, ακροβάτες, χορευτές, ηθοποιοί, τραγουδιστές και ζωντανή ορχήστρα, συνθέτουν το πιο τρελό πάρτι! Εκεί θα δούμε πρόσωπα και καταστάσεις που δε συναντάς καθημερινά. Τι σημαίνει αυτό; Είδε ο Θεός ανασχηματισμό κι είπε να κάνει νέο κατακλυσμό! Ποιος θα είναι ο σύγχρονος Νώε; Πώς θα φτιάξει την κιβωτό; Ποιους θα σώσει; Ποιος ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι γίνεται μέσα κι έξω απ’ τη Βουλή; Μα φυσικά δυο περιστέρια που συχνάζουν στην πλατεία Συντάγματος! Γιατί ο τουρισμός μας πάει απ’ το καλό στο καλύτερο;

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Στέλιος Κρητικός, Ζώζα Μεταξά, Γιάννης Ζουμπαντής

Guest Star: Τρύφων Σαμαράς

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE

Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

