Η Γιουβέντους έχει αποφασίσει να γυρίσει σελίδα και να βάλει ένα τέλος στη συνεργασία της με τον Μαξ Αλέγκρι. Η απόφαση είναι δεδομένη από την πλευρά των «μπιανκονέρι» και ο διάδοχος ακούει στο όνομα του Τιάγκο Μότα, ο οποίος φέρεται ήδη να έχει συμφωνήσει για να αναλάβει την ομάδα, αποχωρώντας από τον πάγκο της Μπολόνια.

Για να συμβούν όλα αυτά, όμως, θα πρέπει να βγει και διαζύγιο με τον Ιταλό τεχνικό. Διότι ο Αλέγκρι έχει για μία ακόμη σεζόν συμβόλαιο σε ισχύ με τη Γηραιά Κυρία και φαίνεται διατεθειμένος να πατήσει πάνω σε αυτό.

Ο έμπειρος προπονητής δεν πρόκειται να παραιτηθεί και μόνο αν αποζημιωθεί αυτός και οι συνεργάτες του με το ποσό που ορίζει το συμβόλαιό του, τότε θα αποχωρήσει. Μόνο που δεδομένα η Γιουβέντους δεν θα θελήσει να ικανοποιήσει προφανώς τα «θέλω» του Αλέγκρι, τα οποία φτάνουν το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

Τεράστιο ποσό, το οποίο αναμφίβολα θα προσπαθήσουν να ψαλιδίσουν οι «μπιανκονέρι» σε μεγάλο βαθμό. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, θα επηρεαστεί και το μπάτζετ της νέας σεζόν…

