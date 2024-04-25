Λογαριασμός
Το ευρώ ενισχύεται κατά 0,20%, στα 1,0723 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 166,7590 γεν, στο 0,8567 με τη στερλίνα και στο 0,9791 με το ελβετικό φράγκο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20% και διαμορφώνεται στα 1,0723 δολάρια.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,22% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 155,5680 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο κατά 0,40% και διαμορφώνεται στα 1,2512 δολάρια.

