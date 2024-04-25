Το ευρώ ενισχύεται κατά 0,20%, στα 1,0723 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20% και διαμορφώνεται στα 1,0723 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 166,7590 γεν, στο 0,8567 με τη στερλίνα και στο 0,9791 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,22% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 155,5680 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο κατά 0,40% και διαμορφώνεται στα 1,2512 δολάρια.

