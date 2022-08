Μπόρις Τζόνσον vs Σάνα Μαρίν: Ποιος χορεύει καλύτερα; Δείτε το βίντεο που έγινε viral

Μπόρις Τζόνσον εναντίον Σάνα Μάριν ή αν θέλετε σύγκρουση… «party gate». Στον απόηχο του θορύβου που έχει προκαλέσει στη Φινλανδία το «party hard» της πρωθυπουργού της σκανδιναβικής χώρας, κάποιοι δεν ξέχασαν τις χορευτικές επιδόσεις του απερχόμενου Βρετανού ομολόγου της, που αυτές τις μέρες κάνει τις διακοπές του στην Κάρυστο.

Το σατιρικό φινλανδικό tweet που έγινε viral παρουσιάζει την αγγλοφινλανδική χορευτική «σύγκρουση». Όσο για το ποιος κερδίζει στο λεγόμενο dance off; Παρά το φωτόσπαθο της παρτενέρ του Μπόρις για κάποιο λόγο την παράσταση κλέβει η Σάνα Μάριν...

No prizes for guessing who gets my vote 😎👌 pic.twitter.com/8KpIpNX0sT