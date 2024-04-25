Βρετανία: Mία ακόμη σύλληψη σε σχέση με τον θάνατο μεταναστών στη Μάγχη

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε ένα ακόμη άτομο σε σχέση με τον θάνατο πέντε μεταναστών, ανάμεσά τους και ενός παιδιού, που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαπλεύσουν τη Μάγχη από τη Γαλλία με ένα μικρό πλοιάριο στις αρχές της εβδομάδας.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν όταν ένα πλοιάριο που μετέφερε 112 ανθρώπους ξεκίνησε την Τρίτη για να διαπλεύσει μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς και όταν επικράτησε πανικός μεταξύ των επιβαινόντων ενώ το πλοιάριο δεν βρισκόταν μακριά από την ακτή.

Ο 18χρονος από το Σουδάν συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Κεντ της νοτιοανατολικής Αγγλίας ως ύποπτος ότι διευκόλυνε την παράνομη μετανάστευση και ότι εισήλθε παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος.

Τρεις άλλοι άνδρες προσήχθησαν επίσης σε σχέση με το ίδιο επεισόδιο, αλλά ένας από αυτούς --ένας 19χρονος από το Σουδάν-- αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες και θα επιληφθεί η υπηρεσία μετανάστευσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι δύο άλλοι, αμφότεροι 22 ετών από το Σουδάν και από το Νότιο Σουδάν, εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

