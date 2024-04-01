Ο πιο πρόσφατος ρόλος του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ τον γυρίζει πίσω στον χρόνο. Σχεδόν αγνώριστος με τεράστιο μουστάκι και σγουρά μαλλιά πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά «A Gentleman in Moscow» ως κόμης Αλεξάντερ Ροστόφ. Η τηλεοπτική παραγωγή διαδραματίζεται στη Μόσχα του 1921, τέσσερα χρόνια μετά τη Ρωσική Επανάσταση και παρουσιάζει την αριστοκρατία της χώρας να είναι αντιμέτωπη με συνοπτικές δίκες και εκτελέσεις.

Αλλά ο Ροστόφ - γνωστός ως Σάσα στους φίλους του - γλιτώνει τον θάνατο επειδή έγραψε ένα ποίημα στο οποίο οι επαναστάτες βρήκαν έμπνευση.

Σε δηλώσεις του σε εκπομπή του BBC Scotland αναφερόμενος στη μεταμόρφωσή του, ο ηθοποιός τόνισε: «Ήταν όλο το δικό μου μουστάκι και είχα περμανάντ - ήθελα να έχω τρελά σγουρά μαλλιά».

Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ είπε ότι καθώς ο χαρακτήρας που υποδύεται μεγαλώνει, τα μαλλιά γίνονται προς τα πίσω το μουστάκι στενεύει. «Έγινα κάπως ο παππούς μου, o Λόρι Λόουσον» ανέφερε.

Ο Λόρενς Λόουσον ήταν κοσμηματοπώλης στην πατρίδα του ΜακΓκρέγκορ, το Κριφ στο Πέρθσαϊρ. Μετακόμισε εκεί αφού έμαθε το επάγγελμά του στη Γλασκώβη και κάποια στιγμή ήταν ο υπεύθυνος για να βεβαιώνεται ότι το ρολόι της πόλης έδειχνε τη σωστή ώρα. Οι άνθρωποι στο Κριφ θα τον θυμούνται» είπε ο ΜακΓκρέγκορ.

«Προς το τέλος των γυρισμάτων, όταν ήμουν πιο μεγάλος ως κόμης, κοιτούσα στον καθρέφτη και ένιωθα πραγματικά σαν αυτόν» τόνισε.

