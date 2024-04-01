Λογαριασμός
Survivor: Μια ανακοίνωση «παγώνει» τους survivors - Δείτε το trailer

Survivor με τον Γιώργο Λιανό

Survivor

Η εσωτερική διαμάχη στους Κόκκινους για το πώς λειτουργεί ο Γιώργος Γκιουλέκας εξακολουθεί να υφίσταται με τον παίκτη να υποστηρίζει πως τίποτα από όσα του καταλογίζουν δεν ισχύουν. 

Ο δεύτερος αγώνας ασυλίας περιμένει τους Survivors και απόψε, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό της, επιστρέφει στους στίβους μάχης,  η Ασημίνα. 

Το πάθος των δύο ομάδων ανεβάζει το σκορ στο αγώνισμα με εντυπωσιακά ματσαρίσματα και αναπάντεχους πόντους. 

survivor

Στο δεύτερο Συμβούλιο του νησιού,  οι Survivors παγώνουν στην ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού πως δύο νέοι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι… 

survivor

Η χθεσινή ήττα των Κόκκινων οδήγησε στην υποψηφιότητα της Ιωάννας Τζαβέλα. Από ποια ομάδα θα είναι η αποψινή υποψηφιότητα;

survivor

