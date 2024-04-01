Survivor: Μια ανακοίνωση «παγώνει» τους survivors - Δείτε το trailer

Η εσωτερική διαμάχη στους Κόκκινους για το πώς λειτουργεί ο Γιώργος Γκιουλέκας εξακολουθεί να υφίσταται με τον παίκτη να υποστηρίζει πως τίποτα από όσα του καταλογίζουν δεν ισχύουν.

Ο δεύτερος αγώνας ασυλίας περιμένει τους Survivors και απόψε, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό της, επιστρέφει στους στίβους μάχης, η Ασημίνα.

Το πάθος των δύο ομάδων ανεβάζει το σκορ στο αγώνισμα με εντυπωσιακά ματσαρίσματα και αναπάντεχους πόντους.

Στο δεύτερο Συμβούλιο του νησιού, οι Survivors παγώνουν στην ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού πως δύο νέοι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι…

Η χθεσινή ήττα των Κόκκινων οδήγησε στην υποψηφιότητα της Ιωάννας Τζαβέλα. Από ποια ομάδα θα είναι η αποψινή υποψηφιότητα;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.