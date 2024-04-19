Μετά τη Γαλλική Πολυνησία, ένας ακόμη ξεχωριστός προορισμός περιμένει τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 20 Απριλίου, μέσα από το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ του BBC, Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby.

Οι παρουσιαστές Giles Coren και Monica Galetti ταξιδεύουν στην ανατολική ακτή της Αραβικής Χερσονήσου και συγκεκριμένα στο Ομάν, ένα πλούσιο σε πετρέλαιο μουσουλμανικό σουλτανάτο, στο οποίο κατοικούν 4 εκατομμύρια κάτοικοι. Στο Ομάν, που φημίζεται για την άγρια ομορφιά του, είναι χτισμένο το Anantara Al Jabal Al Akhdar, το μεγαλύτερο πεντάστερο ξενοδοχείο της Μέσης Ανατολής, που αποτελεί μαγνήτη για επιφανείς ταξιδιώτες.

Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, στο χείλος ενός εντυπωσιακού φαραγγιού και η αρχιτεκτονική του είναι εμπνευσμένη από τα παραδοσιακά οχυρά του Ομάν.

Η μαγευτική τοποθεσία με τη θέα που κόβει την ανάσα συναγωνίζεται τα υψηλά επίπεδα πολυτέλειας, αφού διαθέτει 33 βίλες, 82 δωμάτια, 3 εστιατόρια, σπα και 250 άτομα προσωπικό. Οι φιλοξενούμενοι, εκτός από τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και την απομόνωση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και μία συναρπαστική αναρρίχηση, σε μία διαδρομή που διατρέχει τη μία πλευρά του τεράστιου φαραγγιού.

Η αυθεντική φιλοξενία του Ομάν είναι διάχυτη στο Anantara Al Jabal Al Akhdar, γιατί σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα που το σχεδίασε «ένα ξενοδοχείο δεν είναι απλά ένα κτήριο, είναι ζωή».

