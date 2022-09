ΗΠΑ: Ταινία το «τρελό weekend στο Λας Βέγκας» του Ντένις (the Menace) Ρόντμαν

Ποιος ηθοποιός αναμένεται να τον υποδυθεί

Ταινία γίνεται το ιστορικό «τρελό weekend στο Λας Βέγκας» του Ντένις (the Menace) Ρόντμαν. Ο τίτλος της ταινίας είναι 48 Hours in Vegas (48 ώρες στο Βέγκας) και την ταινία θα γυρίσει το κινηματογραφικό στούντιο το Lionsgate.



Το 48 Hours in Vegas, βασισμένο σε σενάριο του Τζόρνταν Βαν Ντίνα, εξιστορεί την τρελή περιπέτεια του Ρόντμαν στην «Πόλη της Αμαρτίας», δηλαδή την τρελή απόφασή του να αφήσει τους Chicago Bulls για ένα Σαββατοκύριακο, καθώς ήθελε να πάει στο Λας Βέγκας. Όλα αυτά, εν μέσω των τελικών του NBA του 1998!



O ηθοποιός που θα υποδυθεί τον εκκεντρικό μπασκετμπολίστα φαίνεται να είναι ο Τζόναθαν Μέιτζορς. Ο Μέιτζορς έχει κάνει τις πρώτες συζητήσεις με το στούντιο σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.



Rodman wanted to take a vacation … mid-season 😳



48 hours in Vegas #TheLastDance pic.twitter.com/JWGpnEqgJH — ESPN (@espn) April 27, 2020

