Στην παραλιακή συνοικία του Παλαιού Φαλήρου μας ξεναγεί ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τις «Γειτονιές στο Πιάτο» το Σάββατο 02 Μαρτίου στις 16.45.

Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νομού Αττικής και είναι ένας δήμος γνωστός από την αρχαιότητα ο οποίος πήρε το όνομά του από τον τοπικό ήρωα Φάληρο. Εδώ έχτισαν τα αρχοντικά τους στις αρχές του 1900 οι εύπορες οικογένειες που ήθελαν να βρεθούν κοντά στη θάλασσα και παραμένει μία ιδιαιτέρως αγαπητή γειτονιά.

Η περιήγηση ξεκινάει από το «Sweet Melek» με την πολλαπλή ιδιότητα του Ζαχαροπλαστείου-Καφέ-Μεζεδοπωλείου. Αλμυρές και γλυκές πολίτικες γεύσεις σε ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο σπίτι παρά μαγαζί.

Ανάμεσα στις προτάσεις που ξεχωρίζουν είναι τα χειροποίητα μαντί, οι αρωματικοί κεφτέδες και τα φρεσκοψημένα κιουνεφέ.

Ακολουθεί το «Seoul House», το πιο παλιό κορεάτικο εστιατόριο της Αθήνας προσφέρει μοναδικές γεύσεις εδώ και 40 χρόνια. Ποιες είναι οι διαφορές με την κινέζικη κουζίνα ή την ιαπωνική; Τι ακριβώς είναι το corean barbeque; Στην κορεάτικη κουζίνα όλα τα πιάτα μπαίνουν στη μέση για να τα μοιραστεί η παρέα σε μία ξεχωριστή ιεροτελεστία. Κίμτσι, χειροποίητο τόφου και νοστιμιές που μας ταξιδεύουν.

Η περιήγηση στο Παλαιό Φάληρο ολοκληρώνεται με μία στάση στο «Da Bruno», ένα παραδοσιακό ιταλικό εστιατόριο που από το 1985 παραμένει σταθερή αξία στην περιοχή. Αυθεντικές συνταγές από τον Βορρά και το Νότο της Ιταλίας με εξαιρετικά ζυμαρικά και άφθονες επιλογές σε κρέας και θαλασσινά.

Επιστρέφοντας στο στούντιο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει δύο εξαιρετικές συνταγές κριθαράκι με γύρο κοτόπουλο και χοιρινό ψαρονέφρι με πατάτες, πιπεριές και γιαούρτι.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

