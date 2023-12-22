My Style Rocks: Παιχνίδι με χριστουγεννιάτικα χρώματα - Δείτε το trailer

Μια ανάσα από τα Χριστούγεννα και οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks θα πρέπει σήμερα να ντυθούν με τα χρώματα που χαρακτηρίζουν την εποχή αυτή: το κόκκινο, το πράσινο και το άσπρο. Πώς θα τα συνδυάσουν και τι εικόνες θα παρουσιάσουν στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς;

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή περιμένουν από τις διαγωνιζόμενες να βάλουν τα δυνατά τους για να κλείσουν το 2023 αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις αλλά και να αφήσουν στην άκρη τις διαφωνίες τους ενόψει Χριστουγέννων.

Ποιες διαγωνιζόμενες χρησιμοποίησαν επιπλέον χρώματα αλλοιώνοντας την εικόνα που έπρεπε να φέρουν για το task; Η Έφη με τη Γεωργία βρίσκονται σε ένταση με αφορμή τα σχόλια που ακούγονται. Η Γεωργία νιώθει να αδικείται και ξεσπά σε κλάματα…

Πηγή: skai.gr

