Το "Have Yourself a Merry Little Christmas" είναι ένα από τα διασημότερα, κλασσικά χριστουγεννιάτικα μελαγχολικά κομμάτια, που έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες και έχει παιχτεί άπειρες φορές από τα ραδιόφωνα του κόσμου.

Το τραγούδι αρχικά ακούστηκε το 1944 στο μιούζικαλ Meet Me in St. Louis, από την Τζούντι Γκάρλαντ.

Συνθέτες των κομματιών του μιούζικαλ ήταν οι Hugh Martin and Ralph Blane. Όταν παρουσίασαν το τραγούδι στη Γκάρλαντ εκείνη του ζήτησε να αλλάξουν κάποιους στίχους που ήταν πικροί και καταθλιπτικοί.

Αν και αρχικά αντιστάθηκε, ο Martin έκανε αρκετές αλλαγές για να κάνει το τραγούδι πιο αισιόδοξο. Για παράδειγμα, οι γραμμές "Have Yourself a Merry Little Christmas/It may be your last (μπορεί να είναι τα τελευταία σου) / Next year we may be living all in the past (του χρόνου μπορεί να έχουμε γίνει όλοι παρελθόν)" έγιναν "Let your heart be light (άσε την καρδιά σου να ελαφρύνει) / Next year all our troubles will be out of sight" (του χρόνου όλα τα προβλήματά μας θα έχουν εξαφανιστεί).

Το 1957, όταν ο Frank Sinatra πλησίασε τον Martin για να ηχογραφήσει το τραγούδι, του ζήτησε και αυτός να αλλάξει κι’ αλλους στίχους για να γίνουν πιο αισιόδοξοι

Ο Σινάτρα επεσήμανε συγκεκριμένα τον στίχο "until then we'll have to muddle through somehow" (μέχρι τότε θα πρέπει να τα βγάλουμε πέρα σαν κουβάρι με κάποιο τρόπο) λέγοντας στον Μάρτιν: «το όνομα του άλμπουμ μου είναι A Jolly Christmas (Χαρούμενα Χριστούγεννα). Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε πιο χαρούμενο αυτόν στίχο για μένα;

Someday soon we all will be together,

If the fates allow.

Until then, we'll have to muddle through somehow.

So have yourself a merry little Christmas now.

Ο αναθεωρημένος στίχος του Μάρτιν ήταν "hang a shining star upon the highest bough" (κρέμασε ένα λαμπερό αστέρι στο ψηλότερο κλαδί).



Πηγή: skai.gr

