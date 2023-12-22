Η μαγεία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Club Hotel Casino Loutraki

Φέτος τις εορτές το Club Hotel Casino Loutraki φοράει τα γιορτινά του και μας περιμένει να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης.

Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη από μαγεία, γιορτινά φωτάκια και κοσμοπολίτικη χαρά, το Club Hotel Casino Loutraki μας καλωσορίζει στον παραδεισένιο κόσμο των εορτών μέσα από ειδικά πακέτα διαμονής και εορταστικά events. Ειδικά, τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το Lobby Bar θα μας υποδέχεται με live μουσική συνοδεία πιάνου, ταξιδεύοντας μας στο Χριστουγεννιάτικο πνεύμα των ημερών.

Τι καλύτερο από το να αφεθούμε στην πολυτέλεια της διαμονής, να απολαύσουμε την πλούσια παροχή υπηρεσιών, να χαλαρώσουμε στο ανανεωμένο Spa ενώ θα γευτούμε εξαιρετικές γευστικές εμπειρίες στο Aquarius Restaurant; Το Aquarius Restaurant, κατά την περίοδο των εορτών, θα προσφέρει εκλεπτυσμένους συνδυασμούς γεύσεων με Special εορταστικά μενού, ενώ η βραβευμένη ατμόσφαιρά του με την μουσική και την σαμπάνια συνθέτουν το απόλυτο εορταστικό κλίμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Όμως, η διασκέδαση συνεχίζεται και στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων του Club Hotel Casino Loutraki για να ζήσουμε το πιο μαγικό ρεβεγιόν Χριστουγέννων αλλά και να καλωσορίσουμε το 2024 με το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς.

Εκλεκτές γεύσεις σε ένα πλούσιο εορταστικό μενού, ζωντανή μουσική από πολυμελή ορχήστρα και χορός μέχρι πρωίας συνθέτουν την πιο μαγική ατμόσφαιρα για να γιορτάσουμε τον ερχομό του νέου έτους. Ενώ το εορταστικό Brunch στο εστιατόριο Deep Blue, ανήμερα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, μας περιμένει για να μοιραστούμε στιγμές χαράς με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Βέβαια, κάθε επίσκεψη γίνεται αξέχαστη και στο Casino Loutraki, γιατί με κάθε ελεύθερη είσοδο συλλέγουμε λαχνούς και μπαίνουμε στον μαγικό κόσμο των κληρώσεων με έπαθλα μεγάλη χρηματικά ποσά, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και πολλά άλλα.. Με δωρεάν ποτά για όλους το παιχνίδι γίνεται εμπειρία διασκέδασης ενώ η τύχη μπορεί να σας χαμογελάσει πλατιά με τις Feel the Magic κληρώσεις, γεμίζοντας τις μέρες σας με χαρά, ευημερία και πολλά μετρητά.

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη γυρίστε τον νέο Τροχό της Τύχης, κερδίζοντας έως 120.000€ μετρητά κάθε ημέρα και οι Παρασκευές γίνονται super όπου 2 τυχεροί νικητές κερδίζουν συνολικά 5.000€ μετρητά στις Super Cash Κληρώσεις. Όμως κάθε μήνα μην ξεχάσετε να λάβετε μέρος στις "Feel the Magic" κληρώσεις και μπορεί να είστε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα ολοκαίνουριο αυτοκίνητο Citroen C3 ή μια μοτοσυκλέτα Yamaha MT-03.

Πως μπορούμε να φέρουμε την ευτυχία ένα κλικ μακριά; Με τα προοδευτικά Jackpots όπου κάθε παιχνίδι είναι και μια ευκαιρία να κερδίσουμε μεγάλα χρηματικά έπαθλα που αυξάνονται με κάθε στροφή αλλά και πολλά Bonus Game που θα απογειώσουν την διασκέδαση μας καθώς με κάθε νέα στροφή θα ανακαλύψουμε ένα κόσμο εκπλήξεων και εκπληκτικών κερδών.

Δεν ξεχνάμε όμως τις live DJ nights και το εκλεπτυσμένο εστιατόριο Neptune, όπου ο γιορτινός μπουφές του, μας προσφέρει μια εκλεπτυσμένη γαστρονομική εμπειρία από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, απογειώνοντας κάθε μας στιγμή.

Το Club Hotel Casino Loutraki μας περιμένει κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, και όχι μόνο, να ζήσουμε ένα γιορτινό ταξίδι με πολυτέλεια και λάμψη ενώ τα special events θα χαρίσουν μοναδικές στιγμές χαράς, εκπλήξεων και ανατροπών!



Φέτος ας νιώσουμε την μαγεία στο Club Hotel Casino Loutraki, το μοναδικό προορισμό για τις πιο αξέχαστες γιορτές!



Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ ή επισκεφθείτε τα Social Media: Facebook & Instagram



Για πληροφορίες πρόσβασης κάντε κλικ εδώ

Πηγή: skai.gr

