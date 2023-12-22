Χριστούγεννα με φίλους με τον Χρήστο Φερεντίνο: Παραμονή Χριστουγέννων στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Παραμονή Χριστουγέννων και η ομορφότερη παρέα παραμονεύει εδώ! Ο ΣΚΑΪ έχει ετοιμάσει μία ξεχωριστή εορταστική εκπομπή και γιορτάζει τα «Χριστούγεννα με φίλους», την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου στις 21.00, με οικοδεσπότη τον Χρήστο Φερεντίνο.

Μία βραδιά με τη Γιώτα Νέγκα, με φίλους καλούς κι αγαπημένους και με τη διάθεση στα καλύτερά της! Ο Χρήστος Φερεντίνος μας εύχεται καλά Χριστούγεννα και η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας χαρίζει τις μεγάλες της επιτυχίες, αυτές που όλοι σιγοτραγουδάμε ενώ «συναντιέται» και με τα μεγάλα λαϊκά τραγούδια.

Μαζί της ο Θοδωρής Μαραντίνης με τους Onirama, η Ηρώ Σαΐα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Ορέστης Ντάντος. Την παρέα συμπληρώνουν εκλεκτοί καλεσμένοι όπως: οι πρωταγωνιστές της σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», Κόρα Καρβούνη, Ελένη Καρακάση, Μιχάλης Συριόπουλος, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ιφιγένεια Καραμήτρου, ο στιχουργός μεγάλων και διαχρονικών επιτυχιών, ο Νίκος Μωραΐτης, και οι ηθοποιοί Παρθένα Χοροζίδου, Κρατερός Κατσούλης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Λένα Παπαληγούρα, Ματίνα Νικολάου, Σύλβια Δεληκούρα, Θοδωρής Κατσαφάδος, Κατερίνα Μισιχρόνη, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Κωστής Σαββιδάκης.

Μία βραδιά γεμάτη εορταστική διάθεση, κέφι, χορό, τραγούδι αλλά και ντουέτα- έκπληξη της Γιώτας Νέγκα με τους φίλους της, την Ελένη Καρακάση να ερμηνεύει δύο αγαπημένα τραγούδια και τους καλεσμένους να συμμετέχουν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο.

«Χριστούγεννα με φίλους!»

Παραμονή Χριστουγέννων στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

#XristougennaMeFilous

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.