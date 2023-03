My Style Rocks: Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά - Νέο επεισόδιο σήμερα στις 18:00 στον ΣΚΑΪ

Ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης προτρέπουν τα κορίτσια όσο περνάει ο καιρός να προσέχουν περισσότερο τις λεπτομέρειες στην εμφάνισή τους

Όσο προχωρούν οι εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις της κριτικής επιτροπής και η προσδοκία για εμπνευσμένα looks.



Ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης προτρέπουν τα κορίτσια όσο περνάει ο καιρός να προσέχουν περισσότερο τις λεπτομέρειες στην εμφάνισή τους.



Οι εμφανίσεις της Ευδοκίας γίνονται θέμα συζήτησης και οι κριτές τη συμβουλεύουν να συγκεντρωθεί και να απλοποιήσει τα looks της ώστε να έχουν περισσότερη συνοχή.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

