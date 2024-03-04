Τέιλορ Σουίφτ: H τελευταία ειδική έκδοση του νέου της άλμπουμ «The Tortured Poets Department»

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) ανακοίνωσε την τρίτη και «τελευταία» ειδική έκδοση του επερχόμενου άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» με ένα επιπλέον τραγούδι όπως και στις δύο προηγούμενες.

«Ήθελα κατά κάποιο τρόπο να σας παρουσιάσω κάτι που κανείς άλλος δεν έχει δει» είπε χαρακτηριστικά η Σουίφτ στο κοινό της πριν αποκαλύψει το «The Black Dog» κατά τη διάρκεια της ενότητας «τραγουδιών-έκπληξη» στη δεύτερη συναυλία της «Eras Tour» στη Σιγκαπούρη την Κυριακή (3 Μαρτίου).

Όπως αναφέρει το Variety, ο τίτλος του «The Black Dog» θα ιντριγκάρει τους θαυμαστές που το γνωρίζουν ως μία λαϊκή έκφραση για την κατάθλιψη ή τη μελαγχολία, η οποία λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Βρετανό συγγραφέα Σάμιουελ Τζόνσον (Samuel Johnson) τον 18ο αιώνα και έγινε ευρέως γνωστή τον 20ό αιώνα από τον Ουίνστον Τσώρτσιλ (Winston Churchill).

Λίγη ώρα αργότερα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε το ασπρόμαυρο εξώφυλλο της νέας έκδοσης με την υπογραφή της Μπεθ Γκάραμπραντ (Beth Garrabrant) καθώς ένα απόσπασμα των στίχων «Old habits die screaming… (οι παλιές συνήθειες πεθαίνουν ουρλιάζοντας)» στην λεζάντα.

Η έκδοση αυτή του βινυλίου θα κυκλοφορήσει σε μαύρο χρώμα και θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 6 Μαρτίου από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Σουίφτ. Το «The Black Dog» προστίθεται στα μπόνους κομμάτια του άλμπουμ, «The Manuscript», «The Bolter» και «The Albatross».

Το άλμπουμ «The Tortured Poets Department» θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

