My Style Rocks: Looks για ορκωμοσία - Δείτε το trailer

Για την ορκωμοσία τους πρέπει να ετοιμαστούν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Μία δοκιμασία που απαιτεί αρκετή μελέτη και κρύβει πολλές παγίδες. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο dress code για την περίσταση; Ποια είναι τα περιθώρια για πειραματισμό;

Looks που ξεχωρίζουν αλλά δεν ταιριάζουν στην περίσταση και εμφανίσεις που ταιριάζουν χωρίς όμως να αποτελούν μία ιδιαίτερη πρόταση μπλέκονται «γλυκά» στην πασαρέλα του My Style Rocks.

Δείτε το trailer:

Η στάση της Νικολίνας δεν εκνευρίζει μόνο τη Ζέτα αλλά και την κριτική επιτροπή. Πώς θα αιτιολογήσει τα λόγια της;

Μία νέα διαγωνιζόμενη με εμπειρία από το χώρο της μόδας κάνει την είσοδό της σήμερα στο My Style Rocks. Πριν δούμε πώς θα την υποδεχτούν οι υπόλοιπες fashionistas ας μάθουμε λίγα περισσότερα για εκείνη:

Casablanca

Ηλικία: 38

Επάγγελμα: Μοντέλο

Η Έλενα Casablanca Νyamwaya Odul είναι Ελληνίδα, παιδί μεταναστών από την Κένυα και την Ουγκάντα. Έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και ασχολείται επαγγελματικά με το modeling.

Η αγάπη της για τη μὀδα ξεκίνησε από μικρή ηλικία. Το στυλ της δεν χαρακτηρίζεται από κάτι συγκεκριμένο. «Φοράω ό,τι νιώθω, ό,τι με αντιπροσωπεύει ψυχολογικά την ώρα που θα ξυπνήσω.»

Το modeling ήρθε στη ζωή της απρόοπτα όταν ένας γνωστός της την πρότεινε σε πρακτορείο και έτσι ξεκίνησε η καριέρα της. Έχει φωτογραφηθεί για πολύ γνωστά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό μεταξύ των οποίων, η Vogue και το Marie Claire. Το όνειρό της είναι να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Το πρότυπο της είναι η Μέριλιν Μονρόε και πιστεύει ότι ήταν μια πολύ ευφυής γυναίκα που αδικήθηκε.

Είναι δυναμική και αυστηρή και θεωρεί ότι το στυλ πρέπει να συνδυάζεται με τη σωστή προσωπικότητα. Σημαντικό για εκείνη είναι «να φοράς το ρούχο και να μη σε φοράει».

Έρχεται στο My Style Rocks για να δείξει τι σημαίνει πραγματική μόδα!

