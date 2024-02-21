Λένα Πλάτωνος και Stergios T.: Τα παραδοξιακά | Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Όχι παραδοσιακά, αλλά «παραδοξιακά». Η Λένα Πλάτωνος, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση 1 & 2 Μαρτίου με το νέο μουσικό εγχείρημά της, σε συνεργασία με τον Stergios T., τα «Παραδοξιακά» που συνδυάζoυν τη μουσική παράδοση με τα συνθεσάιζερ και τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο.

H Λένα Πλάτωνος και ο σταθερός συνεργάτης της, Stergios T. (Στέργιος Τσιρλιάγκος), θα παρουσιάσουν παραδοσιακά τραγούδια με τη δική τους οπτική, η οποία στοχεύει στο μυστηριακό στοιχείο της μουσικής μας παράδοσης: από το τραγούδι των ομιχλωδών δασών, λιμνών και ποταμών της Μακεδονίας και της Θράκης έως τα μεταφυσικά μοιρολόγια της Μάνης και την αδυσώπητη κρητική φωνή. . Στα «Παραδοξιακά» στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης θα βρίσκονται τέσσερις ερμηνευτές, τέσσερις σολίστ παραδοσιακών οργάνων και η Λένα Πλάτωνος με τον Stergio T., σε ένα ταξίδι αισθησιακό και συναισθηματικό, αγκαλιά με παραδοσιακούς ήχους και ακούσματα, αλλά και συνθεσάιζερ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα σύγχρονα μέσα.

Όπως αναφέρουν οι Λένα Πλάτωνος & Stergios T.: «Η προσέγγιση παραδοσιακών τραγουδιών και η διασκευή τους ήταν μια ιδέα που εδώ και αρκετό καιρό μας απασχολούσε και ψάχναμε τρόπους για να πραγματοποιηθεί. Σκεφτόμασταν πως υπάρχουν τόσο όμορφα τραγούδια συνυφασμένα με την ιστορία και την παράδοσή μας, τα οποία θα έπαιρναν νέα πνοή με ένα διαφορετικό άγγιγμα, με έναν διαφορετικό ήχο. Είναι ένας άλλος κόσμος, που εμπεριέχει τόση κρυμμένη ενέργεια, πανέμορφες μελωδίες, ποικιλία ρυθμών, λυρισμό, ηρωικές αλλά και τραγικές φιγούρες, ένας κόσμος ο οποίος ήταν ικανός να μας εμπνεύσει να ετοιμάσουμε τα τραγούδια με μια αισθητική που τα πάει σε άλλα μονοπάτια... Οι άνθρωποι της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση αγκάλιασαν την ιδέα αυτή και μας υποστήριξαν, ώστε να πραγματοποιηθεί το πρότζεκτ υπό τις καταλληλότερες συνθήκες. Ανυπομονούμε να σας τα παρουσιάσουμε επί σκηνής στις 1 και 2 Μαρτίου, παρέα με τους σπουδαίους συνεργάτες μας».

Το 2015 μελοποίησε και παρουσίασε ποίηση της Emily Dickinson και του Κώστα Καρυωτάκη στην Κεντρική Σκηνή. Το 2017 παρουσίασε ένα ξεχωριστό live μαζί με τον σπουδαίο Philip Jeck, που πλαισίωσε την προβολή του ντοκιμαντέρ «λπ» του Χρήστου Πέτρου για τη ζωή και το έργο της. Το 2023 παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του Cavafy Festival: Archive of Desire που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη το Onassis Culture συνθέσεις της για τον Κ.Π. Καβάφη στο Miller Theater του Πανεπιστημίου Columbia. Φέτος, σε μια «παραδοξιακή» μουσική περιπέτεια που πηγαίνει τον ελληνικό ήχο σε νέα μονοπάτια, μια νέα μουσική εμπειρία σε πρώτη παρουσίαση.

Συντελεστές

Διασκευή & Ενορχήστρωση: Λένα Πλάτωνος, Stergios T.

Τραγούδι: Ευάγγελος Γκίκας, Άννα Λινάρδου, Εύη Σεϊτανίδου, Μανώλης Τσιρλιάγκος

Πλήκτρα: Λένα Πλάτωνος

Πλήκτρα, Programming, Sound design, Φωνητικά: Stergios T. (Στέργιος Τσιρλιάγκος):

Πνευστά: Μάνος Αχαλινωτόπουλος

Κρουστά: Βαγγέλης Καρίπης

Έγχορδα, Τραγούδι: Αλέξανδρος Καψοκαβάδης

Λύρες: Γιώργος Κοντογιάννης

Ηχοληψία: Βασίλης Μιχαηλίδης

Visuals: Γιάννης Νησίδης

Σχεδιασμός φωτισμών: Βαγγέλης Μούντριχας

Εκτέλεση παραγωγής: Goodheart Productions

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Λίγα λόγια για την Λένα Πλάτωνος

Η Λένα Πλάτωνος είναι Ελληνίδα μουσικός, πιανίστρια και συνθέτρια ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι μια από τους πρωτοπόρους της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής της δεκαετίας του ’80 και παραμένει ενεργή ως σήμερα.

Άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία δύο ετών και πριν κλείσει τα δεκαοχτώ της χρόνια έγινε επαγγελματίας πιανίστρια. Επιστρέφοντας από τις σπουδές της στη Βιέννη και στο Βερολίνο στα τέλη της δεκαετίας του ’70, άρχισε να εργάζεται ως συνθέτρια στο Τρίτο Πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ του Μάνου Χατζιδάκι, με τον οποίο διατήρησε στενή επαγγελματική και προσωπική σχέση ως τον θάνατό του. Έχει επίσης συνεργαστεί ως μουσικός παραγωγός και κειμενογράφος σε όλα τα προγράμματα των κρατικών ραδιοφώνων.

Το πρώτο της άλμπουμ, με τίτλο «Σαμποτάζ», κυκλοφόρησε το 1981. Από τότε η Λένα Πλάτωνος κυκλοφόρησε και συμμετείχε σε περισσότερα από 15 άλμπουμ, κυρίως ηλεκτρονικής μουσικής. Η συνεισφορά της στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική σκηνή είναι μεγάλη, με δίσκους που έγιναν αποκλειστικά από αναλογικά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα. Μέσω της μοναδικής του δεξιοτεχνίας και ποιητικής έκφρασης –ενός συνδυασμού που έχει πετύχει μόνο η Πλάτωνος–, το έργο της μας δίνει την εικόνα μιας καλλιτέχνιδας με εξαιρετικό ταλέντο, η οποία που δούλεψε προφητικά στην πορεία του χρόνου, συλλαμβάνοντας θεματικές που επρόκειτο να κατακλύσουν τις τηλεοπτικές οθόνες και τις εφημερίδες πολλά χρόνια αργότερα. Τις τελευταίες δεκαετίες συνεργάζεται με κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές και δημιουργούς.

Τα τελευταία χρόνια, το έργο της Λένας Πλάτωνος χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης. Το 2015, όταν επανακυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό αριστούργημα» «Γκάλοπ» από την Dark Entries Records, τράβηξε την προσοχή του διεθνούς μουσικού τύπου αλλά και διακεκριμένων ξένων DJs. Το περιοδικό FACT συμπεριέλαβε το «Γκάλοπ» στις 25 καλύτερες επανεκδόσεις του έτους παγκοσμίως, ενώ το The Wire τη φιλοξένησε στις σελίδες του με αφορμή το ντοκιμαντέρ «ΛΠ», το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή της και έχει παρουσιαστεί σε πολλά φεστιβάλ και χώρες ανά τον κόσμο (Λος Άντζελες, Βερολίνο, Μπορντό κ.ά.).

Λίγα λόγια για τον Στέργιο Τσιρλιάγκο (Stergios T.)

O Στέργιος Τσιρλιάγκος (Stergios T.) είναι συνθέτης και παραγωγός. Aσχολείται επαγγελματικά με τη μουσική από τα φοιτητικά του χρόνια ως μέλος σημαντικών συγκροτημάτων, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και την ενασχόλησή του με τη μουσική τεχνολογία και την παραγωγή και ηχοληψία.

Έχει ενορχηστρώσει και προετοιμάσει πολλές παραστάσεις και συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας, σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, Ελληνικό Φεστιβάλ, Εθνική Λυρική Σκηνή, ΙΣΝ, κ.ά.) και καλλιτέχνες (Λένα Πλάτωνος, Μαρία Φαραντούρη, Δήμητρα Γαλάνη, Δημήτρης Παπαιωάννου, Γιάννης Παλαμίδας, Σαβίνα Γιαννάτου, Έλλη Πασπαλά, Μάρθα Φριντζήλα, Νατάσσα Μποφίλου, κ.ά.).

Έχει επίσης επιμεληθεί πολλές δισκογραφικές δουλειές (ενορχήστρωση, programming, ηχογράφηση, μίξεις και sound design), στις οποίες συμμετείχαν επιφανείς Έλληνες καλλιτέχνες (Αλκίνοος Ιωαννιδης, Δήμητρα Γαλάνη, Αλέκα Κανελλίδου, Χάρις Αλεξίου, Φοίβος Δεληβοριάς, Μελίνα Κανά, Παντελής Θεοχαρίδης, Γιάννης Παλαμίδας κ.ά.) ενώ έχει κάνει και πολλά remixes.

Επιπλέον, έχει εργαστεί στον χώρο της διαφήμισης και του θεάτρου ως συνθέτης και ενορχηστρωτής/παραγωγός. Τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμος συνεργάτης της Λένας Πλάτωνος.

Πληροφορίες παράστασης

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

1 & 2 Μαρτίου 2024, 20:30

Κεντρική Σκηνή

Εισιτήρια

Κανονικό: 7, 22, 28 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 18, 22 €

Παρέα 10+ άτομα: 16, 20 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €*

Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €

Συνοδός ΑμεA: 10 €

*Η αγορά των εισιτηρίων Κατοίκων Γειτονιάς πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα εκδοτήρια της Στέγης, Τετάρτη έως Παρασκευή και ώρες 12.00-18.00. Πρόσβαση από την “Eίσοδο καλλιτεχνών” επί της οδού Γαλαξία.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία digital ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας, εναλλακτικά αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

2111981784

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

2130178200

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ

2130178036 και infotickets@onassis.org

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Τα ταμεία της Στέγης λειτουργούν μόνο τις ημέρες των παραστάσεων

Διαβάστε περισσότερα εδώ



Φωτογραφίες: ©Panos Kefalos

Πηγή: skai.gr

