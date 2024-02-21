Ο Ράσελ Κρόου αποφάσισε να ξυριστεί, αφού εδώ και πέντε χρόνια δεν είχε καλή σχέση με το ξυράφι. Ο 59χρονος πρωταγωνιστής του «Gladiator» θέλησε να δώσει μια μικρή γεύση στους θαυμαστές τους για τη «μεταμόρφωσή» του, η οποία, ομολογουμένως, τον κάνει πιο νέο.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ήταν η πρώτη φορά που ξυρίστηκε μετά από πέντε χρόνια, βγαίνοντας στο X - πρώην Twitter - για να αποκαλύψει το νέο του λουκ.
Σε μια συνοδευτική λεζάντα, ο Ράσελ Κρόου άφησε να εννοηθεί ότι η «μεταμόρφωση» έγινε για έναν κινηματογραφικό ρόλο, καθώς έγραψε: «Ο ηθοποιός ετοιμάζεται #20. Πρώτο ξύρισμα από το 2019».
Οι θαυμαστές έσπευσαν να γράψουν στα σχόλια και να δηλώσουν ότι ο ηθοποιός έδειχνε 20 χρόνια νεότερος, καθώς έδωσαν την έγκρισή τους στη νέα του εμφάνιση.
The actor prepares #20.— Russell Crowe (@russellcrowe) February 19, 2024
First shave since 2019. pic.twitter.com/e48ctxh9GY
Ο ηθοποιός πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία δράσης «The Beast In Me», ενώ θα υποδυθεί τον Hermann Göring στο ιστορικό δράμα «Nuremberg» του James Vanderbilt.
Ο Russell πρωταγωνίστησε, επίσης, πρόσφατα στην ταινία θρίλερ «Land of Bad» μαζί με τους Liam και Luke Hemsworth, ενώ θα εμφανιστεί και στην επερχόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας «Kraven the Hunter».
