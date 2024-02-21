Η απόφαση της Μάλια Ομπάμα να ακολουθήσει ως Μάλια Αν καριέρα στον κινηματογράφο στη συγγραφή σεναρίων και στη σκηνοθεσία αποτέλεσε θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως γνωρίζουν ήδη οι λάτρεις των Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η Μάλια, η μεγαλύτερη κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα χρησιμοποιεί το μεσαίο όνομά της και αναφέρεται ως «Malia Ann» στην πρόσφατη μικρού μήκους ταινία της «The Heart» που προβλήθηκε στο Σάντανς.

Με το ίδιο όνομα αναφέρεται στην περσινή σειρά «Swarm», που δημιούργησε από κοινού με τους Τζανίν Νέιμπερς και Ντόλαντ Γκλόβερ.

Η επιλογή της Μάλια να μην χρησιμοποιεί το επίθετό της έγινε ξαφνικά θέμα συζήτησης. Ενώ κάποιοι έσπευσαν να αμφισβητήσουν ή ακόμα και να χλευάσουν την κίνηση, περισσότεροι υπερασπίστηκαν την απόφαση.

Malia Obama Is Now Going by This Stage Name https://t.co/N87C74GNcA — E! News (@enews) February 21, 2024

Κάποιοι άλλοι ανέφεραν παραδείγματα του παρελθόντος άλλων καλλιτεχνών που ακολούθησαν παρόμοια διαδρομή στην αρχή της καριέρας τους, συμπεριλαμβανομένων των Νίκολας Κέιτζ και Αντζελίνα Τζολί, οι οποίοι προέρχονται από διάσημες οικογένειες.

«Αφήστε να ζήσει ως Μάλια Αν» σημειώνεται σε σχόλιο του X. «Όλοι ξέρουμε ποια είναι» αναφέρεται σε άλλο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

