Η Νικολίνα ήταν η νικήτρια της ημέρας στο My Style Rocks και αφαίρεσε βαθμό από τη Φωτεινή, λέγοντας πως είχε το πιο αδύναμο look. «Υπάρχουν και άλλες οπτικές ώστε να αφαιρέσουν βαθμούς, όχι μόνο στο πιο αδύναμο look», σχολίασε η Φωτεινή.

Ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίστηκε σαν βασιλιάς με ένα ιδιαίτερο ρούχο που έγραφε στην πλάτη του: «I am Lakis Gavalas bitch».



Η Φωτεινή εξήγησε τον βαθμό της στην Αμίνα λέγοντας πως θέλει να την αποδυναμώσει, με την Αμίνα να της απαντά ότι δεν θα δεχτεί ότι έχει στρατηγική.



Έντονη αντιπαράθεση υπήρξε ανάμεσα στη Ζέτα και την Νικολίνα για το look της Ζέτας. «Κινείσαι στο ίδιο safe μοτίβο», είπε η Ηρώ.



Η Αγάπη είπε στη Νικολίνα ότι θεωρεί ότι έχει τακτική, με την Νικολίνα να απαντά πως τα κορίτσια την φοβούνται.



Η Σιμόν και η Αγάπη θεώρησαν πως η Φωτεινή επαναλαμβάνεται στα look της.





Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:



Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζομένων:







Πηγή: skai.gr

