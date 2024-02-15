Τη δοκιμασία του layering κλήθηκαν να παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks, με την Αμίνα να αναδεικνύεται νικήτρια για ακόμη μια φορά.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης εξήγησε αρχικά τι είναι το layering.



Η Αμίνα αναδείχθηκε νικήτρια με βαθμολογία 13,4 και αποφάσισε να αφαιρέσει βαθμό από τη Φωτεινή, η οποία ήταν στην τελευταία θέση της κατάταξης με 4,6.

Η Μπι κέρδισε την ασυλία καθώς είχε καλύτερη βαθμολογία από την Ηρώ.

Η προσπάθεια της Αμίνας εντυπωσίασε την Έβελυν Καζαντζόγλου που τη βαθμολόγησε με το πρώτο της 5άρι.

Δεν είχε την ίδια άποψη ο Στέλιος Κουδουνάρης, με την κριτή, καθώς εκείνος έβαλε 2 στην Αμίνα. «Δεν βλέπω αυτό το layering που θα με εντυπωσίαζε. Είναι αδύναμο»

Το σχόλιο του Στέλιου Κουδουνάρη για την εμφάνιση της Σιμόν. «Αυτό δεν είναι layering, είναι κλαίειering»

Η Αγάπη προσπάθησε να καταλάβει πώς βαθμολογεί η Σιμόν.

Η Ηρώ δεν συμφώνησε με το layering της Νικολίνας.

Η Νικολίνα εξέφρασε την άποψή της πως η Ηρώ έχει έρθει με στρατηγική.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζομένων:

Πηγή: skai.gr

