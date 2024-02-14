Οι διαγωνιζόμενες του «My Style Rocks» ήταν ελεύθερες στο σημερινό επεισόδιο να επιλέξουν το concept. Ποιες λοιπόν κατάφεραν να ξεχωρίσουν και ποιες εισέπραξαν αρνητικά σχόλια;

Με δύο βαθμολόγησε το σύνολο της Ανδριάνας η Φωτεινή και η Σιμόν. Η Φωτεινή υποστήριξε πως τα χρώματα που έχει επιλέξει η παίκτρια την μπερδεύουν, ενώ η Σιμόν αντέδρασε για την εμφάνιση της διαγωνιζόμενης, τονίζοντας πως η Ανδριάνα την είχε κρίνει αυστηρά όταν δεν είχε φορέσει πανοφώρι σε προηγούμενο look της, αν και είναι κάτι που αθέτησε και η ίδια στο σημερινό επεισόδιο.

Η Ανδριάνα έκρινε πως το look της Σιμόν δεν αποτελεί πρόταση και την βαθμολόγησε με άσο, γεγονός που δημιούργησε έντονη διαφωνία μεταξύ τους.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης αξιολόγησε για πρώτη φορά με τρία την εμφάνιση της Σιμόν και η παίκτρια δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της, αλλά και το παράπονό της προς τον κριτή για τις προηγούμενες βαθμολογίες που έλαβε. «Ήσασταν λίγο κακός μαζί μου», υποστήριξε χαρακτηριστικά, με τον Στέλιο Κουδουνάρη να της απαντά: «Όχι δεν ήμουν κακός, εσύ ήσουν ντυμένη χάλια...»

Η Μπι επεσήμανε στην Ηρώ πως το πανοφώρι ήταν απαραίτητο για το σύνολό της λόγω της εποχής και του concept που επέλεξε, με την παίκτρια να μην συμφωνεί και να αντιδρά έντονα.

«Ήσουν λίγο απαξιωτική με τις συμπαίκτριές σου», επεσήμανε ο Στέλιος Κουδουνάρης στη Βασιλική για τον τρόπο που μιλούσε στις συμπαίκτριές της, με τη διαγωνιζόμενη να απολογείται και να τονίζει πως δεν ήταν αυτός ο σκοπός της.

Στο επίκεντρο βρέθηκε στο σημερινό επεισόδιο το σύνολο της Ζέτας και αν πρόκειται για set ή όχι. Η Ηρώ, παρά την επισήμανση της Ζέτας πως το σύνολό της δεν είναι set, συνέχισε να τονίζει πως δεν αληθεύει αυτό, με αποτέλεσμα η παίκτρια να ξεσπάσει κατά της διαγωνιζόμενης και να επικαλεστεί μέχρι και ντοκουμέντα backstage για να επιβεβαιώσει πως ισχύουν τα λεγόμενά της.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης ως άλλος Sherlock Holmes, θέλοντας να διαλευκάνει το μυστήριο, έλεγξε ιδίοις όμμασι τι ισχύει τελικά.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης τόνισε με έντονο τρόπο στη Φωτεινή πως πρόκειται για δικαιολογία ότι αυτή την εποχή τα μαγαζιά λανσάρουν την ανοιξιάτικη κολεξιόν και για αυτό το κουστούμι της δεν είναι χειμωνιάτικο.

Η Σιμόν αναδείχθηκε νικήτρια της ημέρας, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και αποφάσισε να αφαιρέσει έναν βαθμό από την Μπι, υποστηρίζοντας πως δεν ήθελε να επιλέξει κάποια αδύναμη βαθμολογικά παίκτρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.