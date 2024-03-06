Survivor 2024: Τι χρώμα μπαντάνα φοράει η τέταρτη υποψήφια;

Η επιστροφή των Μαχητών στις νίκες οδήγησε σε μία ακόμα γυναικεία υποψηφιότητα από την Κόκκινη ομάδα. Μετά και το τρίτο αγώνισμα ασυλίας υποψήφιες είναι η Μαριλίνα, η Ευγενία και η Αναστασία. Απόψε οι δύο ομάδες θα παίξουν για πρώτη φορά διεκδικώντας την τέταρτη ασυλία.

Δείτε το τρέιλερ

Ο στίβος μάχης προσφέρει ωραία παρκούρ και ματσαρίσματα που κόβουν την ανάσα. Θα συνεχίσουν το σερί τους οι Μπλε ή θα επανέλθουν στις νίκες οι Κόκκινοι; Ποια θα είναι η τέταρτη υποψήφια που θα ολοκληρώσει την ομάδα της μονομαχίας;

Συζητήσεις που γίνονται off camera έρχονται στο προσκήνιο με όσα αποκαλύπτουν οι Survivors. Ποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν τη μονομαχία με τα λεγόμενά τους;

Πηγή: skai.gr

