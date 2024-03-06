Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Τι χρώμα μπαντάνα φοράει η τέταρτη υποψήφια;

Κυριακή – Πέμπτη στις 21:00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Η επιστροφή των Μαχητών στις νίκες οδήγησε σε μία ακόμα γυναικεία υποψηφιότητα από την Κόκκινη ομάδα. Μετά και το τρίτο αγώνισμα ασυλίας υποψήφιες είναι η Μαριλίνα, η Ευγενία και η Αναστασία. Απόψε οι δύο ομάδες θα παίξουν για πρώτη φορά διεκδικώντας την τέταρτη ασυλία. 

Δείτε το τρέιλερ

Ο στίβος μάχης προσφέρει ωραία παρκούρ και ματσαρίσματα που κόβουν την ανάσα. Θα συνεχίσουν το σερί τους οι Μπλε ή θα επανέλθουν στις νίκες οι Κόκκινοι; Ποια θα είναι η τέταρτη υποψήφια που θα ολοκληρώσει την ομάδα της μονομαχίας; 

survivor

Συζητήσεις που γίνονται off camera έρχονται στο προσκήνιο με όσα αποκαλύπτουν οι Survivors. Ποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν τη μονομαχία με τα λεγόμενά τους; 

survivor

survivor

survivor

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 Survivor SkaitvGR ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark