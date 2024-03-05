My Style Rocks: Νικήτρια ξανά η Νικολίνα - Έξαλλη η Έβελυν με τη Φωτεινή

Η Νικολίνα αναδείχθηκε για άλλη μια μέρα νικήτρια, ο Λάκης Γαβαλάς εντυπωσίασε με τα μαλλιά του και η Έβελυν Καζαντζόγλου έγινε έξαλλη με το look της Φωτεινής.

Η Νικολίνα ήταν η νικήτρια της ημέρας με 13.1 και αφαίρεσε βαθμό από τη Φωτεινή.

Διχάστηκαν οι κριτές με την εμφάνιση της Νικολίνας, καθώς η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Λάκης Γαβαλάς έβαλαν 4άρι, ενώ ο Στέλιος Κουδουνάρης βαθμολόγησε με 2.

Δεν άφησε ασχολίαστη την εμφάνιση του Λάκη Γαβαλά η Κατερίνα Καραβάτου. «Ευχαριστιέμαι και απολαμβάνω», είπε μεταξύ άλλων.

Η Ζέτα δικαιολόγησε το 3άρι που έβαλε στη Φωτεινή. «Τέταρτο συνεχόμενο 3άρι από τη Ζέτα στη Φωτεινή», σχολίασε η Κατερίνα Καραβάτου.

Η Έβελυν έγινε έξαλλη με τη Φωτεινή. «Κουράστηκα πραγματικά, μπορεί να τρελαθώ, με έχεις κάνει έξαλλη. Πας ένα βήμα μπροστά και 400 πίσω. Δεν ξέρω τι να σχολιάσω σε αυτό το look», ανέφερε η κριτής.

Η Σιμόν είπε στην Casablanca: «Νομίζω ότι πολλές φορές βαριέσαι. Είναι προσβλητικό να ερχόμαστε 4 ώρες πριν από εσένα».

Απογοητεύτηκε ο Στέλιος Κουδουνάρης με την Μπι. «Αισθάνομαι πολύ απογοητευμένος όταν βλέπω τέτοιες εικόνες σαν και αυτή. Δεν σου αξίζει αυτή η εικόνα», σχολίασε.

Συγκινήθηκε η Σιμόν μιλώντας για την εμπειρία της σε ορφανοτροφείο και για τις δραστηριότητες με τα παιδιά.

