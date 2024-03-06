Ο Κωνσταντίνος Μάνος συνεχίζει σήμερα δυναμικά στην αρένα του Μονομάχου και όταν αρχίζει να τα βρίσκει δύσκολα χρησιμοποιεί διαδοχικά τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του.

Σύντομα μάλιστα, δικαιώνεται για τη στρατηγική του καθώς μένει μόνος εναντίον ενός, σε μία μονομαχία για γερά νεύρα!

Ο Αντώνης Κουρέτας είναι ο επόμενος τυχερός που καλείται να αφήσει τη θέση του στην κερκίδα των 100 και να καθίσει σε αυτήν του Μονομάχου. Βέβαια, ο γιατρός παίζει με μία σχετική άνεση αφού έχει ήδη περίπου 10.000 ευρώ στον λογαριασμό του ενώ σε μία ερώτηση– παγίδα εξοντώνει 59 αντιπάλους.

