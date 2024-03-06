Colin Firth: Το πουκάμισο του «Mr. Darcy» πωλείται 25.000 λίρες

Το πουκάμισο που φόρεσε ο Κόλιν Φερθ μετά από μια βουτιά στη λίμνη σε επεισόδιο της τηλεοπτικής μεταφοράς του κλασικού μυθιστορήματος «Pride and Prejudice» (Περηφάνια και Προκατάληψη) πωλείται έναντι 25.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Κόλιν Φερθ, υποδύθηκε τον Φιτζγουίλιαμ Ντάρσι στη μεταφορά του μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν το 1995 στο BBC με συμπρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Ελ ως Ελίζαμπεθ Μπένετ.

Colin Firth's wet shirt from Pride and Prejudice sells at auction for £25,000, double the top end of the estimate https://t.co/GqkuyC49d4 — BBC News Entertainment (@BBCNewsEnts) March 5, 2024

Αρχικά, η τιμή πώλησης του συνόλου του ηθοποιού πουκάμισο, βελούδινο γιλέκο, παντελόνι και μπότες είχε εκτιμηθεί ότι θα είναι 7.000 - 10.000 αγγλικές λίρες. Τελικά η τιμή πώλησης υπερδιπλασιάστηκε.

Το πουκάμισο θα πωληθεί μαζί με πάνω από 60 κοστούμια ταινιών και σειρών, μεταξύ άλλων, ένα φόρεμα Dior της Madonna που πωλείται 60.000 αγγλικές λίρες και κοστούμι του Τζόνι Ντεπ από την ταινία «Sleepy Hollow» (Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη), η τιμή του οποίου ανέρχεται σε 30.000 αγγλικές λίρες.

Στη δημοπρασία που διοργανώνεται από τον οίκο Kerry Taylor Auctions πωλούνται ρούχα που δώρισε ο οίκος κοστουμιών Cosprop, που ιδρύθηκε το 1965 από τον βραβευμένο με Όσκαρ και Bafta σχεδιαστή Τζον Μπράιτ. Η δημοπρασία θα συγκεντρώσει κεφάλαια για τη μη κυβερνητική οργάνωση που υλοποιεί προγράμματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, The Bright Foundation, η οποία ιδρύθηκε από τον σχεδιαστή που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ενδυματολογίας για την ταινία «A Room With a View».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.