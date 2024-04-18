Ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ ρίχνει φως στα «Μυστικά του Ολύμπου»

Με υψόμετρο 2.917 μέτρων, ο Όλυμπος είναι η υψηλότερη κορυφή βουνού στην Ελλάδα. Σήμερα, είναι διάσημος για την εξαιρετική βιοποικιλότητα και πλούσια χλωρίδα του, ενώ παραμένει το πιο δημοφιλές βουνό της Ελλάδας για πεζοπόρους, ορειβάτες και αναρριχητές, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον πλανήτη, που θέλουν να ανακαλύψουν το μυθικό βουνό.

Αυτοί οι χιλιάδες επισκέπτες που είχαν μέχρι σήμερα την ευκαιρία να επισκεφτούν τον Όλυμπο θα σου πουν ότι είναι χιονισμένος και κατά πάσα πιθανότητα καλυμμένος από σύννεφα. Κι όμως, η λέξη «Όλυμπος» προέρχεται από το «ολολαμπής» (δηλαδή πάντα φωτεινός), ενώ σύμφωνα με τον Όμηρο, η κορυφή του Ολύμπου ήταν εκτυφλωτική και το χιόνι που κάλυπτε το βουνό, μόνιμα λαμπερό.

Αυτή η αίγλη του Ολύμπου προκαλούσε δέος ακόμα και στον προϊστορικό άνθρωπο, τους πρώτους κατοίκους εκείνης της περιοχής, που θα δημιουργούσαν τους θρύλους που στη συνέχεια θα γεννούσαν τον μύθο των Δώδεκα Θεών των Αρχαίων Ελλήνων, που φυσικά κατοικούσαν στον Όλυμπο.

Υπάρχει λογική εξήγηση για τα γεγονότα που ενέπνευσαν τους αρχαίους μύθους για τον Όλυμπο; Για τον Έλληνα γεωλόγο Μιχάλη Στύλλα, οι αναφορές του Ομήρου και των αρχαίων δεν είναι τυχαίες, αλλά αναφέρονται σε κλιματικά φαινόμενα και δίνουν σημαντικά στοιχεία για το κλίμα στην αρχαιότητα.

Τα «Μυστικά του Ολύμπου», το νέο ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής της COSMOTE TV, σε σκηνοθεσία της Anne Viry-Babel, ακολουθεί τον «Μάικ» Στύλλα και την ομάδα του στον μοναδικό τους άθλο, να αποδείξουν την υπόθεση ότι κατά την εποχή του Ομήρου, λόγω κλιματικών διαταραχών, υπήρχε μια περίοδος παγετώνων – και αυτό ήταν που έκανε το βουνό ακόμα πιο λαμπερό.

Ο Στύλλας και η ομάδα του από το διεθνές διεπιστημονικό πρόγραμμα «PalAeolus» πρέπει να παλέψουν κυριολεκτικά με τον χρόνο, αφού η κλιματική αλλαγή, που προκαλεί το λιώσιμο των πάγων, μπορεί να εξαφανίσει μια για πάντα τον γεμάτο πολύτιμες πληροφορίες πάγο, που βρίσκεται στο βουνό. Αυτός ο πάγος είναι εκείνος που μπορεί να αποκαλύψει τα μυστικά του Ολύμπου. Η πίεση λοιπόν, είναι μεγάλη.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.