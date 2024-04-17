My Style Rocks: Κουδουνάρης: «Τι πάει να πει περίμενα να σε δω πιο θηλυκή;» - «Δεν βρίσκω λόγο να διαγωνίζομαι πια»

Σήμερα τα κορίτσια του My style rocks πήγαν για φαγητό με το αγόρι τους. Από το σημερινό επεισόδιο απουσίαζε η Φωτεινή για προσωπικούς λόγους η οποία και μηδενίστηκε.

Νικήτρια της δοκιμασίας ήταν η Μπι με 13,5 βαθμούς η οποία και αφαίρεσε έναν βαθμό από τη Ζέτα.

Το σχόλιο της Ζέτας στη Μπι, φαίνεται πως δεν άρεσε στον Στέλιο Κουδουνάρη καθώς το χαρακτήρισε «σεξιστικό» με τη Μπι να του λέει «σας ευχαριστώ, δεν ήθελα να το πω».

Λίγο αργότερα, η Ζέτα σε διαφωνία που είχε με τις υπόλοιπες συμπαίκτριές της, και κυρίως με τη Μπι η οποία της έβαλε άσο, απευθυνόμενη στην Κατερίνα Καραβάτου είπε: «Δεν βρίσκω λόγο να διαγωνίζομαι πια».

Σε συζήτηση των κοριτσιών για τη βαθμολογία, η Νικολίνα έγινε έξαλλη λέγοντας: «Αυτό με τα 4αρια χωρίς λόγο έχει καταντήσει αηδία».

Η Νατάσα φαίνεται πως έχει αποφασίσει να μείνει στο παιχνίδι αφού δήλωσε: «Δεν θα με τρελάνουν αυτές εμένα, εγώ θα τις τρελάνω».

Η πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:

Πηγή: skai.gr

