My Style Rocks: «Από το κοντρόλ μου λένε ότι λες βλακείες» - Άγρια κόντρα μεταξύ Νατάσας και Νικολίνας

Το σημερινό concept που είχαν να φέρουν εις πέρας τα κορίτσια ήταν το Balloon dress

My style rocks

Το σημερινό  concept που είχαν να φέρουν εις πέρας τα κορίτσια ήταν το Balloon dress. 

Νικήτρια της ημέρας ήταν για δεύτερη σερί φορά η Casablanca με 14 βαθμούς η οποία αποφάσισε να αφαιρέσει έναν βαθμό από την Μπέττυ. 

Μάλιστα, η Casablanca συγκινήθηκε και ξέσπασε σε κλάματυα μετά τη βαθμολογία των κριτών. Και οι 3 κριτές τη βαθμολόγησαν με 4. Όπως εξήγησε συγκινήθηκε διότι αποφάσισε να κάνει αυτό το look τελευταία στιγμή.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η Νικολίνα έκανε την κριτική της στη Νατάσα. Η Νικολίνα βρήκε «τραγικό» το συνδυασμό της στάντας με τα παπούτσια που φορούσε η Νατάσα. Η Νατάσα εκνευρισμένη απάντησε «τραγικό είναι αυτό που φοράς εσύ, είσαι σαν να πηγαίνεις σε τελετή» με τη Νικολίνα να απαντάει τελικά: «Από το κοντρόλ μου λένε ότι λες βλακείες».

Λίγο αργότερα, η Νατάσα, κι ενώ πήγε στους κριτές, ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας: «αυτό είναι απόπ τα νεύρα μου». «Άρχισε να κoιτάς και να μένεις στο κέντρο σου» τη συμβούλευσε η Έβελυν Καζαντζόγλου.

Η Νατάσα φαίνεται πως ανταπέδωσε την κριτική στη Νικολίνα και μάλιστα την...προειδοπολίησε ότι την επόμενη φορά  θα της κόψει έναν βαθμό, ενώ αποκάλυψε γιατί είναι εχθρική απέναντί της.


Ο Στέλιος Κουδουνάρης έκρινε ότι η Ζέτα ήταν εκτός concept. 

Η πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου: 

Η πασαρέλα των κοριτσιών:

