My Style Rocks: «Από το κοντρόλ μου λένε ότι λες βλακείες» - Άγρια κόντρα μεταξύ Νατάσας και Νικολίνας

Το σημερινό concept που είχαν να φέρουν εις πέρας τα κορίτσια ήταν το Balloon dress.

Νικήτρια της ημέρας ήταν για δεύτερη σερί φορά η Casablanca με 14 βαθμούς η οποία αποφάσισε να αφαιρέσει έναν βαθμό από την Μπέττυ.

Μάλιστα, η Casablanca συγκινήθηκε και ξέσπασε σε κλάματυα μετά τη βαθμολογία των κριτών. Και οι 3 κριτές τη βαθμολόγησαν με 4. Όπως εξήγησε συγκινήθηκε διότι αποφάσισε να κάνει αυτό το look τελευταία στιγμή.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η Νικολίνα έκανε την κριτική της στη Νατάσα. Η Νικολίνα βρήκε «τραγικό» το συνδυασμό της στάντας με τα παπούτσια που φορούσε η Νατάσα. Η Νατάσα εκνευρισμένη απάντησε «τραγικό είναι αυτό που φοράς εσύ, είσαι σαν να πηγαίνεις σε τελετή» με τη Νικολίνα να απαντάει τελικά: «Από το κοντρόλ μου λένε ότι λες βλακείες».

Λίγο αργότερα, η Νατάσα, κι ενώ πήγε στους κριτές, ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας: «αυτό είναι απόπ τα νεύρα μου». «Άρχισε να κoιτάς και να μένεις στο κέντρο σου» τη συμβούλευσε η Έβελυν Καζαντζόγλου.

Η Νατάσα φαίνεται πως ανταπέδωσε την κριτική στη Νικολίνα και μάλιστα την...προειδοπολίησε ότι την επόμενη φορά θα της κόψει έναν βαθμό, ενώ αποκάλυψε γιατί είναι εχθρική απέναντί της.



Ο Στέλιος Κουδουνάρης έκρινε ότι η Ζέτα ήταν εκτός concept.

Η πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:

Η πασαρέλα των κοριτσιών:

