Το 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα ανοίξει τις πύλες του με το ιστορικό δράμα «Small Things Like These», στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Κίλιαν Μέρφι.

Σε σκηνοθεσία Τιμ Μίλαντς και σενάριο του Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Έντα Γουόλς, η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ στις 15 Φεβρουαρίου.

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Κλερ Κίγκαν, η ταινία «Small Things Like These» «αποκαλύπτει αλήθειες για τα «Πλυντήρια της Μαγδαληνής» στην Ιρλανδία, τα Άσυλα της Ντροπής που λειτουργούσαν από το 18ο αιώνα έως το 1996 από καθολικές καλόγριες και στέγαζαν «εκπεσούσες γυναίκες»» σύμφωνα με τη σύνοψη.

Σημειώνεται ότι η περσινή υποψήφια για Όσκαρ ταινία «The Quiet Girl» ήταν βασισμένη στη βραβευμένη νουβέλα «Foster» που κυκλοφόρησε η συγγραφέας το 2010. Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Αϊλίν Γουόλς, Μισέλ Φέρλι και Έμιλι Γουάτσον.

Ο Μέρφι υποδύεται τον αφοσιωμένο πατέρα και έμπορο άνθρακα και ξυλείας Μπίλ Φουρλόνγκ ο οποίος κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 1985 «ανακαλύπτει τρομακτικά μυστικά που κρύβει το μοναστήρι της πόλης του, μαζί με κάποιες δικές του συγκλονιστικές αλήθειες» όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου. Έχει αναλάβει επίσης την παραγωγή μαζί με τον Άλαν Μολόνεϊ και την εταιρία παραγωγής των Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, Artists Equity. Σύμφωνα με το «Variety», το 74ο Φεστιβάλ Βερολίνου θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 25 Φεβρουαρίου.

