Anthony Kiedis: Η ζωή του τραγουδιστή των Red Hot Chili Peppers έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Βιογραφική ταινία για τον αρχηγό των Red Hot Chili Peppers, Άντονι Κίντις, ετοιμάζεται από τη Universal Pictures. Σύμφωνα με το «Deadline», το στούντιο έχει αποκτήσει τα δικαιώματα για τη βιογραφία του Κίντις του 2005, «Scar Tissue», η οποία εξιστορεί τα παιδικά του χρόνια, τις μάχες με τον εθισμό και τη δημιουργία των Red Hot Chili Peppers.

Ο Άντονι Κίντις θα είναι παραγωγός στην ταινία μαζί με τον επί χρόνια μάνατζερ των Chili Peppers, Γκάι Οσίρι, και τον μεγιστάνα της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας, Μπράιαν Γκρέιζερ.

Στη βιογραφία του ο τραγουδιστής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος αναφέρεται στη σχέση του με τον πατέρα του και τον θάνατο του πρώτου κιθαρίστα των Chili Peppers, Χίλελ Σλόβακ, από υπερβολική δόση ηρωίνης.

Η Universal Pictures, υπόσχεται ότι η μεταφορά των απομνημονεύματων του Κίντις θα είναι «ένα συγκλονιστικά ειλικρινές πορτρέτο ενός καλλιτέχνη, εθισμένου και αρχηγού».

Universal Options Rights To Red Hot Chili Peppers Frontman Anthony Kiedis' Autobiography 'Scar Tissue', Brian Grazer Producing https://t.co/WyD501U5O9 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 17, 2024

«Μετάνιωσα λίγο για το βιβλίο καθώς προκλήθηκε κάποιος πόνος. Αλλά μετά, άρχισα να βλέπω το μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο. Ο κόσμος το διάβαζε σε νοσοκομεία, φυλακές και σχολεία και είχε θετική επίδραση» δήλωσε ο τραγουδιστής των Red Hot Chili Peppers σε συνέντευξη του στην εφημερίδα The Sun το 2016.

«Συνειδητοποίησα ότι το όλο νόημα της συγγραφής αυτού του βιβλίου δεν ήταν για μένα, αλλά για να δείξω ότι κάποιος μπορεί να πάει μέχρι κάτω και να επιστρέψει πίσω και να έχει μια παραγωγική, επιτυχημένη ευτυχισμένη ενδιαφέρουσα ζωή. Και έτσι, όποια ντροπή, πόνο ή δυσκολία ή ενόχληση πέρασα, άξιζε τον κόπο γιατί έχω τόσους πολλούς ανθρώπους να με πλησιάζουν λέγοντας ότι τα παιδιά τους το διάβασαν και επανήλθαν χάρη σε αυτό».

Η περιοδεία «Unlimited Love Tour» των Chili Peppers συνεχίζεται στις 28 Μαΐου στο Ρίτζφιλντ της Ουάσιγκτον και περιλαμβάνει συναυλίες στο Σολτ Λέικ Σίτι, το Τορόντο, το Μπάφαλο προτού ολοκληρωθεί στο Σεντ Λούις στις 30 Ιουλίου. Οι Kid Cudi, Ice Cube, Ken Carson, Otoboke Beaver, Seun Kuti & Egypt80, Wand και IRONTOM θα είναι ειδικοί καλεσμένοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

