Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στις 21.00, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται την Ελένη Βιτάλη.

Μια σπουδαία ερμηνεύτρια με υπέροχη φωνή και έναν αυθεντικά αντισυμβατικό χαρακτήρα που την κάνει τόσο ξεχωριστή όλα αυτά τα χρόνια που την απολαμβάνουμε. Μια δυναμική παρουσία με διαχρονικά τραγούδια που παραμένουν ανεξίτηλα στον χρόνο.

Μαζί της, ο τραγουδοποιός και μαέστρος, Νίκος Ξύδης που δεν ξέφυγε από το οικογενειακό καλλιτεχνικό dna και διαγράφει τη δική του πορεία. Ο χαρισματικός τραγουδοποιός της νέας γενιάς, Θοδωρής Κοτονιάς, που μας έχει χαρίσει το υπέροχο τραγούδι «Τα κλειδιά». Η Νίκη Ξυλούρη που έρχεται από τα Ανώγεια της Κρήτης, μέλος μιας σημαντικής μουσικής οικογένειας – κόρη του Ψαραντώνη και ανιψιά του Νίκου Ξυλούρη – και η Sadahzinia ή αλλιώς Γιολάντα Τσιαμπόκαλου που θεωρείται η πρώτη γυναίκα που εισήλθε στην ελληνική hip hop σκηνή.

Στην παρέα μας, ο σπουδαίος σκηνοθέτης και ηθοποιός Θανάσης Παπαγεωργίου, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μηνάς Βιντιάδης, ο Μιχάλης Μητρούσης, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης και η Μαριάννα Τουμασάτου. Ακόμα, ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, η Μαρίνα Ψάλτη, η Θεοδώρα Σιάρκου, ο Σταύρος Νικολαΐδης, η Νίκη Λάμη, η Αντιγόνη Νάκκα, ο Γιώργος Σύρμας και η Κατερίνα Μαούτσου.

