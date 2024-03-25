«Ο Μονομάχος»: Πέφτει στην παγίδα που στήνει στους αντιπάλους του

Παλιοί και νέοι Μονομάχοι εισβάλλουν στο πλατό του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων για να αναμετρηθούν και να «φλερτάρουν» με μια θέση στη λίστα των μεγάλων νικητών. Πόσοι από αυτούς όμως, είναι πραγματικά... διαβασμένοι;

Ο πρώτος Μονομάχος που υποδέχεται ο Χρήστος Φερεντίνος είναι ο Βαγγέλης Ορφανίδης, ο οδηγός σε γραφείο τελετών που τηρεί την υπόσχεση που είχε δώσει στο προηγούμενο παιχνίδι και εμφανίζεται... μαυροφορεμένος. Ξεκινά με την επιλογή μιας κατηγορίας που τη θεωρεί παγίδα, με σκοπό να διώξει πολλούς από τους αντιπάλους του, αλλά πέφτει ο ίδιος και ζητά... βοήθεια! Θα καταφέρει να σωθεί;

Η Χριστίνα Βάλλα από τη θέση 27, είναι η επόμενη τυχερή που καλείται να μπει στην αρένα του Μονομάχου. Είναι υπάλληλος σε διαγνωστικό κέντρο και γρήγορα συνειδητοποιεί ότι οι ερωτήσεις έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας, οπότε αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις βοήθειες. Και αυτό γιατί θέλει να βγει όσο γίνεται πιο αλώβητη από την αναμέτρηση με τους αντιπάλους της.

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

