O Κωνσταντίνος Αλετράς «τίναξε τη μπάνκα» του Μονομάχου κερδίζοντας 44.694 ευρώ- Δείτε βίντεο

Με δύο συναρπαστικά επεισόδια γεμάτα ρίσκο, αγωνία και κυρίως έναν μεγάλο νικητή, τον Κωνσταντίνο Αλετρά!

O Κωνσταντίνος Αλετράς «τίναξε τη μπάνκα» του Μονομάχου κερδίζοντας 44.694 ευρώ

Τον τίτλο του ως το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων δικαίωσε ο «Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο με δύο συναρπαστικά επεισόδια  γεμάτα ρίσκο, αγωνία και κυρίως έναν μεγάλο νικητή, τον Κωνσταντίνο Αλετρά!

Έχοντας κερδίσει τον προηγούμενο Μονομάχο και τις 14.033 ευρώ που είχε συγκεντρώσει, ο 22χρονος φοιτητής ακολούθησε όσο πιο πιστά γίνεται το δικό του σύστημα: του ρίσκου. Μόνο στην 4η ερώτηση χρησιμοποίησε μία βοήθεια και ενώ τις περισσότερες απαντήσεις δεν τις γνώριζε, ρίσκαρε και συνέχιζε να παίζει! 

Ο Κωνσταντίνος Αλετράς καταφέρνει να εξοντώσει και τους 100 αντιπάλους του, να συγκεντρώσει 30.661 ευρώ ενώ τα  συνολικά του κέρδη ξεπερνούν τις 44.694 ευρώ!

Είναι πλέον στην κορυφή της λίστας των νικητών του Μονομάχου αλλά και ο μικρότερος σε ηλικία! 

«Προσπαθούσα πολύ συχνά να αποκλείω τη μία από τις τρεις απαντήσεις και μετά ήταν 50-50. Αν γνωρίζεις κάτι ή αν έχεις ακούσει κάτι, το πας με ποσοστό σε πολλές ερωτήσεις» λέει ο μεγάλος νικητής στον Χρήστο Φερεντίνο, αναφορικά με τη στρατηγική που ακολούθησε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί πάνω από 600.000 ευρώ σε όσους τολμούν να βρεθούν σε γνωστικές μονομαχίες!

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το απόσπασμα με την κρίσιμη ερώτηση – απάντηση που οδήγησε τον Μονομάχο στη μεγάλη νίκη:

Πηγή: skai.gr

