My Style Rocks: Υψηλές βαθμολογίες κι ένα concept που συγκινεί- Δείτε το τρέιλερ

Οι ρίγες δυσκόλεψαν τις fashionistas που επανέρχονται δυναμικά στην πασαρέλα του My Style Rocks για να διεκδικήσουν μία ακόμα καλύτερη βαθμολογία στη σημερινή μέρα όπου απουσιάζει το task.

Με όλα τα επιφωνήματα που υπάρχουν εκφράζεται η Έβελυν Καζαντζόγλου όταν βλέπει την εμφάνιση της Νικολίνας η οποία καταφέρνει να κερδίσει με το look της την υψηλότερη βαθμολογία που έχει πάρει μέχρι στιγμής από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες αλλά και δύο τεσσάρια από την κριτική επιτροπή!

Στον αντίποδα, η εμφάνιση της Φωτεινής που μετά από έντονο διάλογο με τη Σιμόν έρχεται μπροστά στην κριτική επιτροπή με μία εμφάνιση που υστερεί σε πολλά. Η στάση της δημιουργεί εκνευρισμό στον Λάκη αλλά και την Έβελυν που παραδέχεται πως είναι ο πρώτος άνθρωπος που έχει καταφέρει να την κάνει έξαλλη!

Με ποιο τρόπο η Casablanca βγαίνει εκτός των κανόνων του διαγωνισμού; Το γεγονός επισημαίνει ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Η φιλανθρωπική δράση της Σιμόν σε ορφανοτροφείο στη Σόφια είναι ένα concept βγαλμένο από την καθημερινότητά της, έτσι αυτό που προκύπτει στην πασαρέλα του My Style Rocks είναι ξεχωριστό και συγκινητικό.

