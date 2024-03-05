«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Η Εύη και η Πάμελα έχουν ήδη κερδίσει 3.000 ευρώ και συνεχίζουν ακάθεκτες και πιο σίγουρες από ποτέ για τις μαγειρικές τους ικανότητες. Απέναντι στα δύο κορίτσια θα βρεθεί ένα ερωτευμένο ζευγάρι, η Βάσια και ο Βασίλης.

Τέταρτη φορά στην κουζίνα για τα δυο κορίτσια και η πίεση αυξάνεται ενώ οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Σε αυτό το επεισόδιο, καλούνται να μαγειρέψουν μία συνταγή με μεγάλο βαθμό δυσκολίας: «σούπα βελουτέ γλυκοπατάτας». Θα εκτελέσουν σωστά όλες τις διαδικασίες ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους;

Η γνωριμία της Βάσιας και του Βασίλη έγινε στη δουλειά και είναι πολλά χρόνια μαζί ενώ η Βάσια περιμένει την πολυπόθητη πρόταση, σχεδιάζοντας έναν γάμο-υπερπαραγωγή. Πριν από αυτό όμως, βάζει τον Βασίλη στην κουζίνα για να μαγειρέψει «χοιρινό κρασάτο με λαχανικά», ενώ ο Μάρκος τον βομβαρδίζει με συνεχείς ερωτήσεις και τον αποσυντονίζει.

Ο Έκτορας δοκιμάζει και τις δύο συνταγές και είναι έτοιμος να αποκαλύψει το νικητήριο πιάτο κάτω από την καμπάνα!

