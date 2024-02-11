Michael Jackson: Η Sony απέκτησε τον μισό κατάλογο τραγουδιών του για 600 εκατ. δολάρια!

H Sony Music Group εκτιμάται ότι πλήρωσε τουλάχιστον 600 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει τον μισό κατάλογο των τραγουδιών του Μάικλ Τζάκσον. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες για την πώληση της μουσικής του Μάικλ Τζάκσον, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για τα τραγούδια ενός μόνο καλλιτέχνη.

Ολόκληρος ο κατάλογος του Μάικλ Τζάκσον εκτιμήθηκε ότι αξίζει 1,2 δισ. δολάρια. Η Sony αποκτά το 50% των τραγουδιών που είχε γράψει και ηχογραφήσει ο διάσημος καλλιτέχνης.

Ο Μάικλ Τζάκσον, που πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών, υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους ποπ σταρ στην ιστορία. Οι δίσκοι του έχουν πουλήσει πάνω από 400 εκατ. αντίτυπα. Τα τραγούδια του έχουν τεράστια επιτυχία και στις υπηρεσίες streaming, καθώς στο Spotify έχουν σχεδόν 40 εκατ. ακροάσεις τον μήνα. Μόνο τα «Billie Jean» και «Beat It» έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams το κάθε ένα σε αυτή την πλατφόρμα

