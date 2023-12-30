Η Ντέμι Μουρ έχει αποδείξει πολλές φορές τη στήριξή της στον πρώην άνδρα της Μπρους Γουίλις, ο οποίος πάσχει από τη μετωποκροταφική άνοια.

Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό η σταρ του Χόλιγουντ έχει πλέον μετακομίσει ακριβώς δίπλα στον 68χρονο πρώην σύζυγό της, προκειμένου να είναι συνεχώς δίπλα του τόσο η ίδιος όσο και οι κόρες του.

Παρά ωστόσο, την πολύ καλή τους σχέση, η Ντέμι Μουρ ανέβασε στο Instagram μερικές χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες από την γιορτή που έκανε στον σπίτι της χωρίς ωστόσο να φαίνεται ούτε σε μία ο Μπρους Γουίλις.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε αποτυπώνονται χαρούμενα στιγμιότυπα με φίλους, ντυμένοι όλοι στα ροζ. Η μεγάλη απουσία όμως του Μπρους Γουίλις δεν έμεινε απαρατήρητη με τους followers να αναρωτιούνται που είναι ο 68χρονος ηθοποιός εκφράζοντας την ανησυχία τους για την πορεία της υγείας του.

