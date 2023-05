Matthew McConaughey: Θα πρωταγωνιστήσει σε spin-off της σειράς «Yellowstone»

Εδώ και εβδομάδες κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν έτοιμος να εισέλθει στο σύμπαν του «Yellowstone» και τώρα υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Σε συνέντευξή του στο THR, ο επικεφαλής της Paramount Media Networks, Κρις ΜακΚάρθι επιβεβαίωσε ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι είναι όντως έτοιμος για ένα spin-off, αν και δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένα στοιχείο που αποκάλυψε, όμως είναι ότι η spin-off σειρά θα προχωρήσει, ανεξάρτητα από το αν ο Κέβιν Κόστνερ θα επιστρέψει ως Τζον Ντάτον, πατριάρχης στο «Yellowstone» για το υπόλοιπο της πέμπτης σεζόν της σειράς.



‘Yellowstone’ To End, Sequel Greenlit At Paramount With Matthew McConaughey Still In Talks To Star https://t.co/brv7tPsWmb pic.twitter.com/ocm01Yo2jL