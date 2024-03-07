Λογαριασμός
Μάρκος Σεφερλής at the Theatre: Πράκτωρ 00 λεφτά - Δείτε το trailer

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πράκτωρ 00 λεφτά

Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21.00, ο Μάρκος Σεφερλής έχει ραντεβού στον ΣΚΑΪ με τις καλύτερες θεατρικές στιγμές του!

Μάρκος Σεφερλής at the theatre

Αυτήν την Παρασκευή, ο Μάρκος ως ΠΡΑΚΤΩΡ 00ΛΕΦΤΑ, αφουγκράζεται την ανάγκη του κόσμου για γέλιο, για διασκέδαση και, επίκαιρος όπως πάντα, μεταμορφώνεται επί σκηνής για να μας παρουσιάσει όσα συμβαίνουν γύρω μας, με τρόπο που μόνο το χιούμορ μπορεί να εξωραΐσει.

Δείτε το trailer:

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Διασκευή: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Ανάργυρος Βαζαίος, Χριστιάνα Καρνέζη, Λεωνίδας Ιορδάνου, Νίκος Λάιος

«ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE»
Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

