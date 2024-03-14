Ακόμα ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ μέσα από το album της Τάμτα «Identity Crisis». Η πρωτοπόρος της ποπ σκηνής Τάμτα, μετά την επιτυχία των πολυσυζητημένων music video της «Identity Crisis» & «Αυταπάτη (High In The After Party), παρουσιάζει ένα βίντεο κλιπ διαφορετικό από όλα όσα μας έχει συνηθίσει.

Πρόκειται για το music video του τραγουδιού «Άλλο Τι Λέω», ένα κομμάτι «έκπληξη» σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Teo Pouzbouris, μια σπουδαία και ταυτόχρονα συγκινητική στιγμή στην 20χρονη πορεία της Τάμτα. Ένα κομμάτι σχεδόν αυτοβιογραφικό, που προτρέπει τον καθένα από εμάς να παρουσιάσει τον πραγματικό του εαυτό, ένα τραγούδι που υπόσχεται να εμπνεύσει και να συγκινήσει όποιον έχει ανάγκη να εκφραστεί και να δείξει όλες τις πτυχές του εαυτού του.

