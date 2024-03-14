H δημοφιλής τραγουδίστρια Dua Lipa αποκάλυψε τον τρίτο της άλμπουμ με τίτλο «Radical Optimism». Αποτελείται από 11 τραγούδια μεταξύ των οποίων τα «Houdini» και «Training Season» τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Είναι εμπνευσμένο από την ενέργεια της γενέτειρας της τραγουδίστριας το Λονδίνο, και την ωμότητα, την ειλικρίνεια, την αυτοπεποίθηση και την ελευθερία της βρετανικής pop της δεκαετίας του '90.

Στο εξώφυλλο η Dua Lipa ποζάρει μέσα στο νερό, μόλις λίγα μέτρα μακριά από έναν καρχαρία. To νέο της άλμπουμ ανακοίνωσε σε ένα σύντομο live που πραγματοποίησε στο Instagram.

«Πριν από μερικά χρόνια ένας φίλος, μου έμαθε τον όρο «Ριζοσπαστική Αισιοδοξία».

Είναι μία ιδέα που με συγκίνησε και έγινα πιο περίεργη καθώς άρχισα να παίζω με αυτήν και να την ενσωματώνω στη ζωή μου», αναφέρει η Lipa στην ανακοίνωση. «Με συνεπήρε η ιδέα να περνάς με χάρη μέσα από το χάος και να νιώθεις ότι μπορείς να ξεπεράσεις κάθε μπόρα», πρόσθεσε.

Το «Radical Optimism» είναι μία συνεργασία με τον Αυστραλό μουσικό και παραγωγό Κέβιν Πάρκερ των Tame Impala, την Αμερικανίδα τραγουδοποιό Καρολίν Πόλατσεκ, τον Ντάννυ Λ Χάρλι, τον Καναδό μουσικό Tobias Jesso Jr. και την Καρολίν Άιλιν που έχει γράψει μαζί με τη σταρ αρκετές επιτυχίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

