Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα η αποχώρηση από το Survivor είναι γυναικεία υπόθεση. Η Ευγενία Μπόρλα, η Χρύσα Χατζηγεωργίου, η Aira Adomaityte και η Μαριλίνα Βακονδίου είναι οι τέσσερις υποψήφιες προς αποχώρηση που θα αναμετρηθούν στον στίβο μάχης. Ποιες θα καταφέρουν να διατηρήσουν τη θέση τους στο Survivor;

Δείτε το trailer:

Στον αγώνα επάθλου της εβδομάδας οι δύο ομάδες αναμετρώνται σε έναν ακόμα απαιτητικό στίβο μάχης. Οι εντάσεις δε λείπουν και κάποιοι Survivors έρχονται σε μεγάλη κόντρα.

Κυριακή έως Τετάρτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

